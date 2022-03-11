https://ria.ru/20220311/benzin-1777654902.html

Американцы пришли в ярость из-за попыток сделать из России "козла отпущения"

Американцы назвали Байдена врагом народа из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 11.03.2022

Американцы пришли в ярость из-за попыток сделать из России "козла отпущения"

Читатели американского портала Breitbart прокомментировали статью о склонностях президента США Джо Байдена и представителей Демократической партии обвинять... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:54

2022-03-11T13:54

2022-03-11T13:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

александр новак

цены на нефть

джо байден

россия

сша

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart прокомментировали статью о склонностях президента США Джо Байдена и представителей Демократической партии обвинять Россию в росте цен на топливо.Так, многие члены конгресса упорно утверждают, что подобная ситуация сложилась исключительно из-за действий Москвы. Несмотря на критические заявления со стороны представителей Республиканской партии о том, что цены росли задолго до начала спецоперации на Украине, политики-демократы настаивают на вине России.Пользователи отметили, что такой однобокий подход говорит о неспособности американских властей контролировать даже свою внутреннюю политику. Некоторые утверждают, что истинный враг Вашингтона уж точно не Москва."Все, с чем сейчас сталкивается наша страна, — это сочетание некомпетентности, так называемого этнокультурного разнообразия, глупости и одних украденных выборов. Добавьте несколько основных СМИ, и готово! Один сплошной бардак!" — возмутился gman."Точно, среднестатистический американец тратит несколько минут в день на новости, если вообще тратит. Ведущие СМИ своей возней помогают делу активистов-леворадикалов. К промежуточным выборам в ценах на бензин и продукты будут обвинять Россию, а во всем остальном — Трампа", — отметил Sherwood Forrest."Ну да, во всем виноваты русские. Учитывая, что из России поступает только 1,3% нашей импортируемой нефти, это не должно приводить к росту цен на топливо и бензин на 125%. Это не проблема российского импорта. Это проблема, причина которой — либералы/коммунисты/демократы. Некого больше винить или возлагать ответственность за нынешнюю ситуацию с ценами, кроме Демократической партии и администрации в Вашингтоне", — считает D51S."Когда это Путина назначили ответственным за добычу нефти и нефтепроводы в США? Что-то я не слышал об этом", — сыронизировал Build Back."Цены на нефть — прямой результат политики Байдена. Цены на нефть росли задолго до того, как Путин начал спецоперацию на Украине", — выразил мнение Doug."Это Джо, а не Путин. Он — враг американского народа. Он хочет развалить страну и разрушить наше общество. С этой задачей справляется он, а не Путин", — подытожили читатели.Байден 8 марта объявил о запрете на импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине. По его словам, в Вашингтоне понимают, что не все союзники сейчас в силах принять аналогичные меры, но Соединенные Штаты могут на это пойти.Как подчеркивал ранее вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220311/spektakl-1777604705.html

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Станислав Ванд

александр новак, цены на нефть, джо байден, россия, сша, москва, санкции в отношении россии