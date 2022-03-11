03:13 11.03.2022 (обновлено: 14:40 11.03.2022)
РБК: в России начал дешеветь бензин
РБК: из-за падения оптовых цен на топливо в российских регионах начал дешеветь бензин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на АЗС "Газпром нефть"
Заправщик заправляет автомобиль на АЗС "Газпром нефть". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться, сообщает РБК.
Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что из-за снижения оптовых цен на топливо, отсутствия проблем с логистикой и достаточного количества запасов видит предпосылки для снижения розничных цен.
"Уже наблюдается снижение цен на заправках, особенно тех, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже: через трейдеров или напрямую. В частности, с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае", — сообщает издание со ссылкой на представителей сетей АЗС.
При этом отмечается, что такая тенденция не распространяется на Москву и цены на столичных АЗС остаются стабильными.
Как пояснил медиахолдингу президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний.
На изменение цен на топливо повлияло сразу несколько причин, рассказал изданию вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.
"Крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастив его производство и сократив экспорт. Кроме того, белорусские производители бензина начали поставлять бензин и дизельное топливо на российский рынок, хотя ранее традиционно отправляли его на рынки Украины и Прибалтики, которые были для них более выгодными покупателями", — приводит издание слова Гусева.
При этом источник РБК в одном из федеральных ведомств утверждает, что снижение цен на заправках не носит массового характера, но приток топлива на биржу способствует стабилизации его стоимости.