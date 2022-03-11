Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/benzin-1777579380.html
РБК: в России начал дешеветь бензин
РБК: в России начал дешеветь бензин - РИА Новости, 11.03.2022
РБК: в России начал дешеветь бензин
Цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться, сообщает РБК. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T03:13
2022-03-11T14:40
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
рбк (медиагруппа)
аи-95
аи-92
россия
бензин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731379626_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_5974c91810e980fc69fca7880dbc8e38.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться, сообщает РБК.Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что из-за снижения оптовых цен на топливо, отсутствия проблем с логистикой и достаточного количества запасов видит предпосылки для снижения розничных цен.Как уточняет издание, с конца февраля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина АИ-92 упала на 24,5 процента, до 36 880 рублей за тонну, а АИ-95 — на 22 процента, до 40 180 рублей за тонну.При этом отмечается, что такая тенденция не распространяется на Москву и цены на столичных АЗС остаются стабильными.Как пояснил медиахолдингу президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний.На изменение цен на топливо повлияло сразу несколько причин, рассказал изданию вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.При этом источник РБК в одном из федеральных ведомств утверждает, что снижение цен на заправках не носит массового характера, но приток топлива на биржу способствует стабилизации его стоимости.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/benzin-1777466928.html
https://ria.ru/20220310/benzin-1777546906.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731379626_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1ecba63b3ab16ca5db0287d47511a79d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), рбк (медиагруппа), аи-95, аи-92, россия, бензин, москва
03:13 11.03.2022 (обновлено: 14:40 11.03.2022)
 
РБК: в России начал дешеветь бензин

РБК: из-за падения оптовых цен на топливо в российских регионах начал дешеветь бензин

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на АЗС "Газпром нефть"
Заправщик заправляет автомобиль на АЗС Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заправщик заправляет автомобиль на АЗС "Газпром нефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться, сообщает РБК.
Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что из-за снижения оптовых цен на топливо, отсутствия проблем с логистикой и достаточного количества запасов видит предпосылки для снижения розничных цен.
Как уточняет издание, с конца февраля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина АИ-92 упала на 24,5 процента, до 36 880 рублей за тонну, а АИ-95 — на 22 процента, до 40 180 рублей за тонну.

"Уже наблюдается снижение цен на заправках, особенно тех, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже: через трейдеров или напрямую. В частности, с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае", — сообщает издание со ссылкой на представителей сетей АЗС.

При этом отмечается, что такая тенденция не распространяется на Москву и цены на столичных АЗС остаются стабильными.
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 14:02Сказано в эфире
В России предложили снизить стоимость бензина, дизеля и газа
Как пояснил медиахолдингу президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний.
На изменение цен на топливо повлияло сразу несколько причин, рассказал изданию вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.
"Крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастив его производство и сократив экспорт. Кроме того, белорусские производители бензина начали поставлять бензин и дизельное топливо на российский рынок, хотя ранее традиционно отправляли его на рынки Украины и Прибалтики, которые были для них более выгодными покупателями", — приводит издание слова Гусева.
При этом источник РБК в одном из федеральных ведомств утверждает, что снижение цен на заправках не носит массового характера, но приток топлива на биржу способствует стабилизации его стоимости.
Очередь на заправку в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 19:12
Средняя цена на бензин в США достигла очередного рекорда
 
ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РБК (медиагруппа)АИ-95АИ-92РоссияБензинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала