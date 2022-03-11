https://ria.ru/20220311/benzin-1777579380.html

РБК: в России начал дешеветь бензин

РБК: в России начал дешеветь бензин - РИА Новости, 11.03.2022

РБК: в России начал дешеветь бензин

Цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться, сообщает РБК. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T03:13

2022-03-11T03:13

2022-03-11T14:40

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

рбк (медиагруппа)

аи-95

аи-92

россия

бензин

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться, сообщает РБК.Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что из-за снижения оптовых цен на топливо, отсутствия проблем с логистикой и достаточного количества запасов видит предпосылки для снижения розничных цен.Как уточняет издание, с конца февраля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина АИ-92 упала на 24,5 процента, до 36 880 рублей за тонну, а АИ-95 — на 22 процента, до 40 180 рублей за тонну.При этом отмечается, что такая тенденция не распространяется на Москву и цены на столичных АЗС остаются стабильными.Как пояснил медиахолдингу президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний.На изменение цен на топливо повлияло сразу несколько причин, рассказал изданию вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.При этом источник РБК в одном из федеральных ведомств утверждает, что снижение цен на заправках не носит массового характера, но приток топлива на биржу способствует стабилизации его стоимости.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/benzin-1777466928.html

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Игорь Манаширов

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), рбк (медиагруппа), аи-95, аи-92, россия, бензин, москва