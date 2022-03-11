https://ria.ru/20220311/belgiya-1777640698.html
В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС
В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 11.03.2022
В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС
Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что упрощение общей процедуры для вступления Украины в ЕС было бы ошибкой, он напомнил, что такой процесс занимает... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:57
2022-03-11T12:57
2022-03-11T12:58
в мире
владимир зеленский
франция
украина
европарламент
бельгия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763694536_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_55cb0f25080857ef0727111b91962cc3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что упрощение общей процедуры для вступления Украины в ЕС было бы ошибкой, он напомнил, что такой процесс занимает много времени и требует проведения реформ."Процедура вступления в ЕС прописана, необходимо соблюдать все этапы, не делать этого было бы серьезной ошибкой. Есть административная, техническая процедура, но есть и политический процесс. Мы не можем закрыть дверь перед теми, кто считает ЕС местом процветания, стабильности и мира. Надо двигаться в этом направлении в политическом плане. Но членство требует много времени и реформ", - сообщил он перед началом второго дня европейского неформального саммита во Франции.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
https://ria.ru/20220311/es-1777631232.html
франция
украина
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763694536_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_f23f855013ca8e67bf9ac0d7dfeac0c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, франция, украина, европарламент, бельгия
12:57 11.03.2022 (обновлено: 12:58 11.03.2022)
В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС
Премьер Бельгии де Кроо заявил, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС