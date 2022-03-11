https://ria.ru/20220311/belgiya-1777640698.html

В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС

В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 11.03.2022

В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС

Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что упрощение общей процедуры для вступления Украины в ЕС было бы ошибкой, он напомнил, что такой процесс занимает... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:57

2022-03-11T12:57

2022-03-11T12:58

в мире

владимир зеленский

франция

украина

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что упрощение общей процедуры для вступления Украины в ЕС было бы ошибкой, он напомнил, что такой процесс занимает много времени и требует проведения реформ."Процедура вступления в ЕС прописана, необходимо соблюдать все этапы, не делать этого было бы серьезной ошибкой. Есть административная, техническая процедура, но есть и политический процесс. Мы не можем закрыть дверь перед теми, кто считает ЕС местом процветания, стабильности и мира. Надо двигаться в этом направлении в политическом плане. Но членство требует много времени и реформ", - сообщил он перед началом второго дня европейского неформального саммита во Франции.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

https://ria.ru/20220311/es-1777631232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, франция, украина, европарламент, бельгия