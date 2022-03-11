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В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС
В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 11.03.2022
В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС
Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что упрощение общей процедуры для вступления Украины в ЕС было бы ошибкой, он напомнил, что такой процесс занимает... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:57
2022-03-11T12:58
в мире
владимир зеленский
франция
украина
европарламент
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что упрощение общей процедуры для вступления Украины в ЕС было бы ошибкой, он напомнил, что такой процесс занимает много времени и требует проведения реформ."Процедура вступления в ЕС прописана, необходимо соблюдать все этапы, не делать этого было бы серьезной ошибкой. Есть административная, техническая процедура, но есть и политический процесс. Мы не можем закрыть дверь перед теми, кто считает ЕС местом процветания, стабильности и мира. Надо двигаться в этом направлении в политическом плане. Но членство требует много времени и реформ", - сообщил он перед началом второго дня европейского неформального саммита во Франции.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
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в мире, владимир зеленский, франция, украина, европарламент, бельгия
12:57 11.03.2022 (обновлено: 12:58 11.03.2022)
 
В Бельгии заявили, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС

Премьер Бельгии де Кроо заявил, что нельзя делать исключений для вступления Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАлександр де Кроо
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Александр де Кроо. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что упрощение общей процедуры для вступления Украины в ЕС было бы ошибкой, он напомнил, что такой процесс занимает много времени и требует проведения реформ.
"Процедура вступления в ЕС прописана, необходимо соблюдать все этапы, не делать этого было бы серьезной ошибкой. Есть административная, техническая процедура, но есть и политический процесс. Мы не можем закрыть дверь перед теми, кто считает ЕС местом процветания, стабильности и мира. Надо двигаться в этом направлении в политическом плане. Но членство требует много времени и реформ", - сообщил он перед началом второго дня европейского неформального саммита во Франции.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
12:17
Премьер Словении сообщил о разногласиях среди лидеров ЕС о членстве Украины
 
В миреВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаЕвропарламентБельгия
 
 
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