https://ria.ru/20220311/bayden-1777767217.html

Байден предрек российскому рынку акций "взрыв" после открытия

Байден предрек российскому рынку акций "взрыв" после открытия - РИА Новости, 11.03.2022

Байден предрек российскому рынку акций "взрыв" после открытия

Российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия, считает президент США Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:50

2022-03-11T21:50

2022-03-11T21:52

дмитрий биричевский

москва

россия

евросоюз

сша

джо байден

экономика

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия, считает президент США Джо Байден."Рубль потерял больше половины своей цены. Знаете, какова цена рубля? Нужно 200 рублей, чтобы купить доллар. Московский рынок акций закрылся по простой причине. Я спросил, почему он закрыт последние две недели: потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите? Он взорвется", - заявил Байден на конференции демократов.Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, составляет 116,7517 рубля.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/dollar-1777751906.html

https://ria.ru/20220311/zapret-1777740973.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий биричевский, москва, россия, евросоюз, сша, джо байден, экономика, в мире