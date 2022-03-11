Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/bayden-1777587658.html
СМИ: Байден предложит закончить "нормальные торговые отношения" c Россией
СМИ: Байден предложит закончить "нормальные торговые отношения" c Россией - РИА Новости, 11.03.2022
СМИ: Байден предложит закончить "нормальные торговые отношения" c Россией
Президент США Джо Байден в пятницу предложит отменить статус "постоянных нормальных торговых отношений" для России на фоне ситуации вокруг Украины, передает... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T07:46
2022-03-11T07:46
россия
джо байден
белоруссия
сша
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775974229_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1da3cde1e7fe5d606857dd09adb9071a.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу предложит отменить статус "постоянных нормальных торговых отношений" для России на фоне ситуации вокруг Украины, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.Как отмечается, это позволит Штатам повышать тарифы на российский импорт.Ранее руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией. Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий.Подготовка к санкциямПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что санкции Запада против Москвы были ожидаемыми, поэтому подготовка к минимизации их последствий была начата заранее.Как подчеркнул представитель Кремля, действия Вашингтона показывают, что Штаты де-факто объявили России экономическую войну.Он также отметил, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет контракты по поставкам энергоресурсов, и это признают европейские лидеры, но страны Запада устроили "коллективную вакханалию", что делает ситуацию на топливном рынке "очень сложной".Ситуация на Украине и антироссийские санкцииРоссия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777580822.html
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575823.html
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777576122.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775974229_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_93dc5ebb76289b44d47a0da425ab5d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джо байден, белоруссия, сша, санкции, санкции в отношении россии
07:46 11.03.2022
 
СМИ: Байден предложит закончить "нормальные торговые отношения" c Россией

Reuters: Байден 11 марта предложит отменить статус нормальных торговых отношений с Россией

© AP Photo / Poo / Julia NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Poo / Julia Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу предложит отменить статус "постоянных нормальных торговых отношений" для России на фоне ситуации вокруг Украины, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Как отмечается, это позволит Штатам повышать тарифы на российский импорт.
"Отмена статуса "постоянных нормальных торговых отношений" для России потребует одобрения конгрессом. Но законодатели в обеих палатах конгресса выразили поддержку такому шагу", — сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Ранее руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией. Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
05:07
Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени

Подготовка к санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что санкции Запада против Москвы были ожидаемыми, поэтому подготовка к минимизации их последствий была начата заранее.
"Мы неоднократно говорили, что собственно санкции были ожидаемыми и самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Заранее также была начата подготовка минимизации последствий от различных наборов санкций", — сказал Песков.
Как подчеркнул представитель Кремля, действия Вашингтона показывают, что Штаты де-факто объявили России экономическую войну.
Он также отметил, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет контракты по поставкам энергоресурсов, и это признают европейские лидеры, но страны Запада устроили "коллективную вакханалию", что делает ситуацию на топливном рынке "очень сложной".
Московский Кремль и МИД - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
00:41
МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции

Ситуация на Украине и антироссийские санкции

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
00:48
В МИД назвали цель антироссийских санкций
 
РоссияДжо БайденБелоруссияСШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала