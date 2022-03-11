СМИ: Байден предложит закончить "нормальные торговые отношения" c Россией
Reuters: Байден 11 марта предложит отменить статус нормальных торговых отношений с Россией
© AP Photo / Poo / Julia NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
© AP Photo / Poo / Julia Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу предложит отменить статус "постоянных нормальных торговых отношений" для России на фоне ситуации вокруг Украины, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Как отмечается, это позволит Штатам повышать тарифы на российский импорт.
"Отмена статуса "постоянных нормальных торговых отношений" для России потребует одобрения конгрессом. Но законодатели в обеих палатах конгресса выразили поддержку такому шагу", — сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Ранее руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией. Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий.
Подготовка к санкциям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что санкции Запада против Москвы были ожидаемыми, поэтому подготовка к минимизации их последствий была начата заранее.
"Мы неоднократно говорили, что собственно санкции были ожидаемыми и самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Заранее также была начата подготовка минимизации последствий от различных наборов санкций", — сказал Песков.
Как подчеркнул представитель Кремля, действия Вашингтона показывают, что Штаты де-факто объявили России экономическую войну.
Он также отметил, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет контракты по поставкам энергоресурсов, и это признают европейские лидеры, но страны Запада устроили "коллективную вакханалию", что делает ситуацию на топливном рынке "очень сложной".
Ситуация на Украине и антироссийские санкции
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.