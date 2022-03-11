https://ria.ru/20220311/bayden-1777587658.html

СМИ: Байден предложит закончить "нормальные торговые отношения" c Россией

СМИ: Байден предложит закончить "нормальные торговые отношения" c Россией - РИА Новости, 11.03.2022

СМИ: Байден предложит закончить "нормальные торговые отношения" c Россией

Президент США Джо Байден в пятницу предложит отменить статус "постоянных нормальных торговых отношений" для России на фоне ситуации вокруг Украины, передает... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T07:46

2022-03-11T07:46

2022-03-11T07:46

россия

джо байден

белоруссия

сша

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу предложит отменить статус "постоянных нормальных торговых отношений" для России на фоне ситуации вокруг Украины, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.Как отмечается, это позволит Штатам повышать тарифы на российский импорт.Ранее руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией. Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий.Подготовка к санкциямПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что санкции Запада против Москвы были ожидаемыми, поэтому подготовка к минимизации их последствий была начата заранее.Как подчеркнул представитель Кремля, действия Вашингтона показывают, что Штаты де-факто объявили России экономическую войну.Он также отметил, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет контракты по поставкам энергоресурсов, и это признают европейские лидеры, но страны Запада устроили "коллективную вакханалию", что делает ситуацию на топливном рынке "очень сложной".Ситуация на Украине и антироссийские санкцииРоссия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777580822.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575823.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777576122.html

россия

белоруссия

сша

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

россия, джо байден, белоруссия, сша, санкции, санкции в отношении россии