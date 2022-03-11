Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/bayden-1777583412.html
СМИ: Байден предложит закончить нормальные торговые отношения c Россией
СМИ: Байден предложит закончить нормальные торговые отношения c Россией - РИА Новости, 11.03.2022
СМИ: Байден предложит закончить нормальные торговые отношения c Россией
Президент США Джо Байден в пятницу выступит с предложением закончить "нормальные торговые отношения" с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, передает... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T06:19
2022-03-11T06:40
россия
сша
джо байден
в мире
владимир путин
белоруссия
вооруженные силы рф
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495062_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_87b275bec349f3dd6b70af79aa60801d.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу выступит с предложением закончить "нормальные торговые отношения" с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По данным источника, американский президент также проложит дорогу для повышения тарифов на российский импорт.Ранее руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией. Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/amerika-1777537037.html
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777581765.html
россия
сша
белоруссия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4797fa7adb345eed7d1325863bb94e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, джо байден, в мире, владимир путин, белоруссия, вооруженные силы рф, москва, украина
06:19 11.03.2022 (обновлено: 06:40 11.03.2022)
 
СМИ: Байден предложит закончить нормальные торговые отношения c Россией

Reuters: Байден в пятницу предложит закончить нормальные торговые отношения c Россией

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу выступит с предложением закончить "нормальные торговые отношения" с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, американский президент также проложит дорогу для повышения тарифов на российский импорт.
Ранее руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией. Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий.
Президент США Джо Байден во время посадки в вертолет - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 18:28
Американцы отказались винить Россию в ошибках Байдена
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
05:42
Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России
 
РоссияСШАДжо БайденВ миреВладимир ПутинБелоруссияВооруженные силы РФМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала