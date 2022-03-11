https://ria.ru/20220311/bayden-1777583412.html

СМИ: Байден предложит закончить нормальные торговые отношения c Россией

СМИ: Байден предложит закончить нормальные торговые отношения c Россией - РИА Новости, 11.03.2022

СМИ: Байден предложит закончить нормальные торговые отношения c Россией

Президент США Джо Байден в пятницу выступит с предложением закончить "нормальные торговые отношения" с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, передает... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:19

2022-03-11T06:19

2022-03-11T06:40

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владимир путин

белоруссия

вооруженные силы рф

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу выступит с предложением закончить "нормальные торговые отношения" с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По данным источника, американский президент также проложит дорогу для повышения тарифов на российский импорт.Ранее руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией. Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/amerika-1777537037.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777581765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

россия, сша, джо байден, в мире, владимир путин, белоруссия, вооруженные силы рф, москва, украина