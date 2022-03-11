https://ria.ru/20220311/bank-1777576402.html

СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России

СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России - РИА Новости, 11.03.2022

СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России

Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) заявил, что прекратит операции в России на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:51

2022-03-11T00:51

2022-03-11T07:33

экономика

россия

санкции в отношении россии

в мире

сша

jpmorgan chase & co.

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) заявил, что прекратит операции в России на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление банка.Ранее агентство Блумберг сообщило, что американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc. завершит все свои операции на территории России и может стать первым крупным банком Уолл-Стрит, принявшим такое решение.Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.

россия

сша

вашингтон

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, санкции в отношении россии, в мире, сша, jpmorgan chase & co., вашингтон