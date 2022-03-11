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СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России
СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России - РИА Новости, 11.03.2022
СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России
Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) заявил, что прекратит операции в России на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:51
2022-03-11T07:33
экономика
россия
санкции в отношении россии
в мире
сша
jpmorgan chase & co.
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) заявил, что прекратит операции в России на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление банка.Ранее агентство Блумберг сообщило, что американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc. завершит все свои операции на территории России и может стать первым крупным банком Уолл-Стрит, принявшим такое решение.Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, в мире, сша, jpmorgan chase & co., вашингтон
00:51 11.03.2022 (обновлено: 07:33 11.03.2022)
 
СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России

Axios: американский банк JP Morgan Chase заявил о прекращении работы в России

© AFP 2022 / SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFPБашня JP Morgan Chase в Нью-Йорке
Башня JP Morgan Chase в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Башня JP Morgan Chase в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) заявил, что прекратит операции в России на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление банка.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc. завершит все свои операции на территории России и может стать первым крупным банком Уолл-Стрит, принявшим такое решение.

"В соответствии с указаниями правительств разных стран мира мы активно сворачиваем бизнес в России и не осуществляем новых операций в России", — приводит портал заявление банка.

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреСШАJPMorgan Chase & Co.Вашингтон
 
 
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