https://ria.ru/20220311/bank-1777576402.html
СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России
СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России - РИА Новости, 11.03.2022
СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России
Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) заявил, что прекратит операции в России на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:51
2022-03-11T00:51
2022-03-11T07:33
экономика
россия
санкции в отношении россии
в мире
сша
jpmorgan chase & co.
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) заявил, что прекратит операции в России на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление банка.Ранее агентство Блумберг сообщило, что американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc. завершит все свои операции на территории России и может стать первым крупным банком Уолл-Стрит, принявшим такое решение.Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, в мире, сша, jpmorgan chase & co., вашингтон
00:51 11.03.2022 (обновлено: 07:33 11.03.2022)
СМИ: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России
Axios: американский банк JP Morgan Chase заявил о прекращении работы в России