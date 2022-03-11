Производитель антивируса Avast прекращает деятельность в России
Чешский производитель антивируса Avast прекращает деятельность в России и Белоруссии
Мужчина работает за ноутбуком
ПРАГА, 11 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей систем программного обеспечения в сфере информационной безопасности, чешская компания Avast, в связи с событиями на Украине объявила о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба компании.
"Компания Avast в связи с событиями на Украине прекратила в России и Белоруссии всю маркетинговую и торговую деятельность. Это решение далось нам нелегко, мы продавали наши продукты в РФ почти 20 лет, здесь наша компания выплачивала в виде налогов ежегодно более 50 миллионов крон (около 2,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении на сайте компании.
Одновременно Avast объявил о том, что на Украине будет бесплатно продлевать пользователям лицензии на платные продукты, а пользователям бесплатных продуктов предоставит возможность бесплатно получить платные версии программного обеспечения. Компания также сообщила о том, что ее сотрудники собрали более 18 миллионов крон (около 780 тысяч долларов) на гуманитарную помощь населению Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", в связи с этим планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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