https://ria.ru/20220311/avast-1777640821.html

Производитель антивируса Avast прекращает деятельность в России

Производитель антивируса Avast прекращает деятельность в России - РИА Новости, 11.03.2022

Производитель антивируса Avast прекращает деятельность в России

Один из крупнейших в мире производителей систем программного обеспечения в сфере информационной безопасности, чешская компания Avast, в связи с событиями на... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:58

2022-03-11T12:58

2022-03-11T12:58

владимир путин

белоруссия

россия

украина

avast

в мире

чехия

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ПРАГА, 11 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей систем программного обеспечения в сфере информационной безопасности, чешская компания Avast, в связи с событиями на Украине объявила о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба компании."Компания Avast в связи с событиями на Украине прекратила в России и Белоруссии всю маркетинговую и торговую деятельность. Это решение далось нам нелегко, мы продавали наши продукты в РФ почти 20 лет, здесь наша компания выплачивала в виде налогов ежегодно более 50 миллионов крон (около 2,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении на сайте компании.Одновременно Avast объявил о том, что на Украине будет бесплатно продлевать пользователям лицензии на платные продукты, а пользователям бесплатных продуктов предоставит возможность бесплатно получить платные версии программного обеспечения. Компания также сообщила о том, что ее сотрудники собрали более 18 миллионов крон (около 780 тысяч долларов) на гуманитарную помощь населению Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", в связи с этим планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220310/jti-1777512934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, белоруссия, россия, украина, avast, в мире, чехия