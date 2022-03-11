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Биография Марии Ароновой
Биография Марии Ароновой - РИА Новости, 11.03.2022
Биография Марии Ароновой
Российская актриса театра и кино Мария Валерьевна Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городе Долгопрудном. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:33
2022-03-11T00:33
справки
мария аронова
долгопрудный
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Российская актриса театра и кино Мария Валерьевна Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городе Долгопрудном. До поступления в вуз играла в Долгопрудненском народном театре в Доме культуры "Вперед" под руководством режиссера Ирины Тихоновой.В 1994 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина, курс Владимира Иванова.Студенткой второго курса Аронова была приглашена режиссером Аркадием Кацем в Театр имени Евгения Вахтангова на роль Белотеловой в постановку "Женитьба Бальзаминова" по Александру Островскому.В 1994 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В театре играла Клеантиду в "Амфитрионе" Жана Батиста Мольера, Елену "Троиле и Крессиде" Уильяма Шекспира, императрицу Екатерину в "Царской охоте" Леонида Зорина, Джейн в постановке "Обычное дело" Рэя Куни, Москалеву в спектакле "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому и др.В текущем репертуаре занята в постановках Владимира Иванова "Мадемуазель Нитуш" (начальница монастырского пансиона) по мотивам оперетты Флоримона Эрве и "Мертвые души" (Она) Николая Гоголя, Она также озвучила одну из ролей в аудиоспектакле-променаде "Вахтангов. Путь к Турандот". Среди ее других театральных работ – спектакль "Девичник Club" в Театре имени А.С. Пушкина, антрепризные проекты: "Свободная пара" ("Арт-партнер ХХI век"), "Приворотное зелье", "Лес" и Любовь.Собак@Точка (Театральная компания "Маскарад"), "Морковка для императора" (Театр Антона Чехова), "Все сначала" (Международный театральный центр ШАНС) и др.В настоящее время актриса занята в проектах Современного театра антрепризы "С кем поведешься..." и "Маленькие комедии". В кино Мария Аронова дебютировала в 1995 году в фильме Сергея Урсуляка "Летние люди" по пьесе Максима Горького "Дачники". В последующем снялась в фильмах "Военно-полевой романс" (1998), "Ледниковый период" (2002), "Кушать подано, или Осторожно, любовь!" (2005), "Кто приходит в зимний вечер..." (2006), "Артистка" (2007), "Соседи" (2012), "Братья по обмену" (2013), "Батальонъ" (2014) "Лед" (2017), "Лед-2" (2020), "Пара из будущего" (2021) и др.Она также снималась в телесериалах "Остановка по требованию" (2000, 2001), "Московские окна" (2001), "Бригада" (2002), "Лучший город земли" (2003), "Солдаты" (2004-2007), "Приключения солдата Ивана Чонкина" (2007), "Охотники за бриллиантами" (2011), "Восьмидесятые" (2011-2016), "Соседи" (2012) и др.Мария Аронова работала на телевидении. На телеканале "Россия-1" в 2012 году она вела программу "Все будет хорошо!", в 2021 году на Первом канале – программу "Доктора против интернета". В 2012 году Мария Аронова была удостоена звания народной артистки РФ. Она является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, лауреатом Государственной премии РФ имени К.С. Станиславского (1994). Награждена орденом Дружбы (2021). Актриса отмечена театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1997, 2021), "Чайка" (1998, 2005), Российской национальной премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2016), премией "Звезда Театрала" (2020).Она также удостоена кинематографических премий "Ника" (2008), "Золотой орел" (2008, 2022). Мария Аронова является лауреатом нескольких кинофестивалей, в том числе Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова (2015), Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!" (2015).Мария Аронова замужем. У нее двое детей – сын и дочь. Ее сын – Владислав Гандрабура – актер Театра имени Евгения Вахтангова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, мария аронова, долгопрудный
00:33 11.03.2022
 

Биография Марии Ароновой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктриса Мария Аронова
Актриса Мария Аронова - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российская актриса театра и кино Мария Валерьевна Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городе Долгопрудном.
До поступления в вуз играла в Долгопрудненском народном театре в Доме культуры "Вперед" под руководством режиссера Ирины Тихоновой.
В 1994 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина, курс Владимира Иванова.
Студенткой второго курса Аронова была приглашена режиссером Аркадием Кацем в Театр имени Евгения Вахтангова на роль Белотеловой в постановку "Женитьба Бальзаминова" по Александру Островскому.
В 1994 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В театре играла Клеантиду в "Амфитрионе" Жана Батиста Мольера, Елену "Троиле и Крессиде" Уильяма Шекспира, императрицу Екатерину в "Царской охоте" Леонида Зорина, Джейн в постановке "Обычное дело" Рэя Куни, Москалеву в спектакле "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому и др.
В текущем репертуаре занята в постановках Владимира Иванова "Мадемуазель Нитуш" (начальница монастырского пансиона) по мотивам оперетты Флоримона Эрве и "Мертвые души" (Она) Николая Гоголя, Она также озвучила одну из ролей в аудиоспектакле-променаде "Вахтангов. Путь к Турандот".
Среди ее других театральных работ – спектакль "Девичник Club" в Театре имени А.С. Пушкина, антрепризные проекты: "Свободная пара" ("Арт-партнер ХХI век"), "Приворотное зелье", "Лес" и Любовь.Собак@Точка (Театральная компания "Маскарад"), "Морковка для императора" (Театр Антона Чехова), "Все сначала" (Международный театральный центр ШАНС) и др.
В настоящее время актриса занята в проектах Современного театра антрепризы "С кем поведешься..." и "Маленькие комедии".
В кино Мария Аронова дебютировала в 1995 году в фильме Сергея Урсуляка "Летние люди" по пьесе Максима Горького "Дачники". В последующем снялась в фильмах "Военно-полевой романс" (1998), "Ледниковый период" (2002), "Кушать подано, или Осторожно, любовь!" (2005), "Кто приходит в зимний вечер..." (2006), "Артистка" (2007), "Соседи" (2012), "Братья по обмену" (2013), "Батальонъ" (2014) "Лед" (2017), "Лед-2" (2020), "Пара из будущего" (2021) и др.
Она также снималась в телесериалах "Остановка по требованию" (2000, 2001), "Московские окна" (2001), "Бригада" (2002), "Лучший город земли" (2003), "Солдаты" (2004-2007), "Приключения солдата Ивана Чонкина" (2007), "Охотники за бриллиантами" (2011), "Восьмидесятые" (2011-2016), "Соседи" (2012) и др.
Мария Аронова работала на телевидении. На телеканале "Россия-1" в 2012 году она вела программу "Все будет хорошо!", в 2021 году на Первом канале – программу "Доктора против интернета".
В 2012 году Мария Аронова была удостоена звания народной артистки РФ. Она является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, лауреатом Государственной премии РФ имени К.С. Станиславского (1994). Награждена орденом Дружбы (2021).
Актриса отмечена театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1997, 2021), "Чайка" (1998, 2005), Российской национальной премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2016), премией "Звезда Театрала" (2020).
Она также удостоена кинематографических премий "Ника" (2008), "Золотой орел" (2008, 2022). Мария Аронова является лауреатом нескольких кинофестивалей, в том числе Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова (2015), Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!" (2015).
Мария Аронова замужем. У нее двое детей – сын и дочь. Ее сын – Владислав Гандрабура – актер Театра имени Евгения Вахтангова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМария АроноваДолгопрудный
 
 
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