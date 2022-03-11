Биография Марии Ароновой
Российская актриса театра и кино Мария Валерьевна Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городе Долгопрудном.
До поступления в вуз играла в Долгопрудненском народном театре в Доме культуры "Вперед" под руководством режиссера Ирины Тихоновой.
В 1994 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина, курс Владимира Иванова.
Студенткой второго курса Аронова была приглашена режиссером Аркадием Кацем в Театр имени Евгения Вахтангова на роль Белотеловой в постановку "Женитьба Бальзаминова" по Александру Островскому.
В 1994 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В театре играла Клеантиду в "Амфитрионе" Жана Батиста Мольера, Елену "Троиле и Крессиде" Уильяма Шекспира, императрицу Екатерину в "Царской охоте" Леонида Зорина, Джейн в постановке "Обычное дело" Рэя Куни, Москалеву в спектакле "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому и др.
Среди ее других театральных работ – спектакль "Девичник Club" в Театре имени А.С. Пушкина, антрепризные проекты: "Свободная пара" ("Арт-партнер ХХI век"), "Приворотное зелье", "Лес" и Любовь.Собак@Точка (Театральная компания "Маскарад"), "Морковка для императора" (Театр Антона Чехова), "Все сначала" (Международный театральный центр ШАНС) и др.
В настоящее время актриса занята в проектах Современного театра антрепризы "С кем поведешься..." и "Маленькие комедии".
В кино Мария Аронова дебютировала в 1995 году в фильме Сергея Урсуляка "Летние люди" по пьесе Максима Горького "Дачники". В последующем снялась в фильмах "Военно-полевой романс" (1998), "Ледниковый период" (2002), "Кушать подано, или Осторожно, любовь!" (2005), "Кто приходит в зимний вечер..." (2006), "Артистка" (2007), "Соседи" (2012), "Братья по обмену" (2013), "Батальонъ" (2014) "Лед" (2017), "Лед-2" (2020), "Пара из будущего" (2021) и др.
Она также снималась в телесериалах "Остановка по требованию" (2000, 2001), "Московские окна" (2001), "Бригада" (2002), "Лучший город земли" (2003), "Солдаты" (2004-2007), "Приключения солдата Ивана Чонкина" (2007), "Охотники за бриллиантами" (2011), "Восьмидесятые" (2011-2016), "Соседи" (2012) и др.
Мария Аронова работала на телевидении. На телеканале "Россия-1" в 2012 году она вела программу "Все будет хорошо!", в 2021 году на Первом канале – программу "Доктора против интернета".
Актриса отмечена театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1997, 2021), "Чайка" (1998, 2005), Российской национальной премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2016), премией "Звезда Театрала" (2020).
Мария Аронова замужем. У нее двое детей – сын и дочь. Ее сын – Владислав Гандрабура – актер Театра имени Евгения Вахтангова.
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