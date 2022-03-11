https://ria.ru/20220311/arktika-1777708246.html

Шесть практик городской среды из ЯНАО вошли в число лучших в Арктике

Шесть практик городской среды из ЯНАО вошли в число лучших в Арктике - РИА Новости, 11.03.2022

Шесть практик городской среды из ЯНАО вошли в число лучших в Арктике

Шесть практик городской среды из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в число лучших в Арктике, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:11

2022-03-11T17:11

2022-03-11T17:11

ямало-ненецкий автономный округ

общество

россия

тарко-сале

арктика

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Шесть практик городской среды из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в число лучших в Арктике, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона."Подведены итоги федерального конкурса лучших практик развития и цифровизации городской среды, благоустройства общественных и дворовых пространств в Арктической зоне России. В число победителей вошли парковые и пешеходные зоны в Яр-Сале, Ноябрьске, Муравленко, Новом Уренгое, Тарко-Сале, а также автоматическая система мониторинга использования дорожной снегоуборочной техники в Салехарде", - говорится в сообщении.Проекты направлены на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"."Ямальские проекты вновь подтвердили самое высокое качество благоустройства. Отметим, что наши проекты реализуются не только в больших городах и доступны всем жителям региона", – приводятся в сообщении слова начальника отдела благоустройства департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Руслана Чайникова.В сфере городской среды второе место заняли сразу три территории – прибрежный парк по улице Русская в Тарко-Сале, бульвар Парковый в Муравленко, парк культуры и отдыха в Ноябрьске. Третье место разделили парковая зона IcePark в селе Яр-Сале и пешеходная зона по улице Интернациональной в городе Новый Уренгой. Второе место в сфере транспорта в Арктической зоне получила автоматическая система мониторинга использования дорожной снегоуборочной техники в Салехарде.Власти отмечают, что прибрежный парк в Тарко-Сале и парковая зона IcePark в селе Яр-Сале уже становились победителями общероссийского конкурса и включены Минстроем РФ в Федеральный реестр лучших практик в 2019 и 2020 годах.Конкурс впервые проводился в конце 2021 года в номинациях "Лучшее общественное пространство в Арктической зоне" и "Лучшие практики цифровизации в сфере транспорта в Арктической зоне". Организатор конкурса – министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики - определило его целью выявление и тиражирование лучших реализованных муниципальных практик Арктической зоны в сфере цифровизации городской среды и благоустройства общественных и дворовых пространств. Участвовать могли проекты, реализованные, начиная с 2015 года, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211112/granty-1758781648.html

https://ria.ru/20211112/natsproekt-1758765598.html

россия

тарко-сале

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, тарко-сале, арктика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ямало-ненецкий автономный округ (янао)