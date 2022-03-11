Шесть практик городской среды из ЯНАО вошли в число лучших в Арктике
Шесть практик городской среды из ЯНАО вошли в число лучших в Арктической зоне России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Шесть практик городской среды из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в число лучших в Арктике, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.
"Подведены итоги федерального конкурса лучших практик развития и цифровизации городской среды, благоустройства общественных и дворовых пространств в Арктической зоне России. В число победителей вошли парковые и пешеходные зоны в Яр-Сале, Ноябрьске, Муравленко, Новом Уренгое, Тарко-Сале, а также автоматическая система мониторинга использования дорожной снегоуборочной техники в Салехарде", - говорится в сообщении.
Проекты направлены на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Ямальские проекты вновь подтвердили самое высокое качество благоустройства. Отметим, что наши проекты реализуются не только в больших городах и доступны всем жителям региона", – приводятся в сообщении слова начальника отдела благоустройства департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Руслана Чайникова.
В сфере городской среды второе место заняли сразу три территории – прибрежный парк по улице Русская в Тарко-Сале, бульвар Парковый в Муравленко, парк культуры и отдыха в Ноябрьске. Третье место разделили парковая зона IcePark в селе Яр-Сале и пешеходная зона по улице Интернациональной в городе Новый Уренгой. Второе место в сфере транспорта в Арктической зоне получила автоматическая система мониторинга использования дорожной снегоуборочной техники в Салехарде.
Власти отмечают, что прибрежный парк в Тарко-Сале и парковая зона IcePark в селе Яр-Сале уже становились победителями общероссийского конкурса и включены Минстроем РФ в Федеральный реестр лучших практик в 2019 и 2020 годах.
Конкурс впервые проводился в конце 2021 года в номинациях "Лучшее общественное пространство в Арктической зоне" и "Лучшие практики цифровизации в сфере транспорта в Арктической зоне". Организатор конкурса – министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики - определило его целью выявление и тиражирование лучших реализованных муниципальных практик Арктической зоны в сфере цифровизации городской среды и благоустройства общественных и дворовых пространств. Участвовать могли проекты, реализованные, начиная с 2015 года, уточняется в сообщении.