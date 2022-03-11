https://ria.ru/20220311/akkaunt-1777624933.html

Рогозин удалил свой аккаунт в Facebook

Рогозин удалил свой аккаунт в Facebook - РИА Новости, 11.03.2022

Рогозин удалил свой аккаунт в Facebook

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин удалил свою страницу в Facebook. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:52

2022-03-11T11:52

2022-03-11T12:04

дмитрий рогозин

роскосмос

facebook

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:51:3114:1802_1920x0_80_0_0_99f3b767c9a01241f941569661571f14.jpg

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин удалил свою страницу в Facebook.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Рогозин вел страницу в Facebook несколько лет. Сейчас же его аккаунт исчез из социальной сети.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой незамедлительно отреагировать на действия Meta, разрешившей на своих платформах размещать публикации с призывами к насилию против российских граждан.

https://ria.ru/20220311/facebook-1777606858.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий рогозин, роскосмос, facebook, россия, общество