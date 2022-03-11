11:52 11.03.2022 (обновлено: 12:04 11.03.2022)
Рогозин удалил свой аккаунт в Facebook
Глава "Роскосмоса" Рогозин удалил свой аккаунт в Facebook
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин удалил свою страницу в Facebook.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Рогозин вел страницу в Facebook несколько лет. Сейчас же его аккаунт исчез из социальной сети.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой незамедлительно отреагировать на действия Meta, разрешившей на своих платформах размещать публикации с призывами к насилию против российских граждан.