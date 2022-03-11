https://ria.ru/20220311/afiny-1777590483.html

В Афинах выпал снег

В Афинах выпал снег - РИА Новости, 11.03.2022

В Афинах выпал снег

Необычно холодная для весны погода установилась в Греции - в Афинах выпал снег, в ряде регионов страны из-за обледенения и снега закрыты дороги, из-за холода... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:22

2022-03-11T08:22

2022-03-11T10:48

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новости - туризм

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АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Необычно холодная для весны погода установилась в Греции - в Афинах выпал снег, в ряде регионов страны из-за обледенения и снега закрыты дороги, из-за холода отменены занятия в школах Аттики.Циклон "Филипп" принёс холодные воздушные массы из северной Европы. Низкие для сезона температуры, местами сильные морозы и снегопад продлятся до воскресенья, 13 марта, сообщает Национальная метеорологическая служба EMY.На севере Греции морозы от 7 до 10 градусов.В Афинах в четверг днём температура снизилась до 1 градуса по Цельсию, прошёл снег, но быстро растаял. Однако в ночь на пятницу выпало один-два сантиметра снега.Из-за холода в пятницу будут закрыты начальные и средние школы в Аттике за исключением южной части столичного региона. В школах, которые останутся закрытыми, уроки будут проводиться дистанционно.Власти настоятельно рекомендует водителям использовать цепи противоскольжения на острове Эвия, во Фтиотиде и в Беотии, в ряде других районов.

https://ria.ru/20220301/gretsiya-1775859594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афины, греция, аттика, новости - туризм