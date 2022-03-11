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В Афинах выпал снег
В Афинах выпал снег - РИА Новости, 11.03.2022
В Афинах выпал снег
Необычно холодная для весны погода установилась в Греции - в Афинах выпал снег, в ряде регионов страны из-за обледенения и снега закрыты дороги, из-за холода... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:22
2022-03-11T10:48
в мире
афины
греция
аттика
новости - туризм
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АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Необычно холодная для весны погода установилась в Греции - в Афинах выпал снег, в ряде регионов страны из-за обледенения и снега закрыты дороги, из-за холода отменены занятия в школах Аттики.Циклон "Филипп" принёс холодные воздушные массы из северной Европы. Низкие для сезона температуры, местами сильные морозы и снегопад продлятся до воскресенья, 13 марта, сообщает Национальная метеорологическая служба EMY.На севере Греции морозы от 7 до 10 градусов.В Афинах в четверг днём температура снизилась до 1 градуса по Цельсию, прошёл снег, но быстро растаял. Однако в ночь на пятницу выпало один-два сантиметра снега.Из-за холода в пятницу будут закрыты начальные и средние школы в Аттике за исключением южной части столичного региона. В школах, которые останутся закрытыми, уроки будут проводиться дистанционно.Власти настоятельно рекомендует водителям использовать цепи противоскольжения на острове Эвия, во Фтиотиде и в Беотии, в ряде других районов.
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в мире, афины, греция, аттика, новости - туризм
08:22 11.03.2022 (обновлено: 10:48 11.03.2022)
 
В Афинах выпал снег

В Афинах выпал снег, школы закрыты

© РИА Новости / Геннадий МельникСнегопад в Афинах
Снегопад в Афинах - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Снегопад в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Необычно холодная для весны погода установилась в Греции - в Афинах выпал снег, в ряде регионов страны из-за обледенения и снега закрыты дороги, из-за холода отменены занятия в школах Аттики.
Циклон "Филипп" принёс холодные воздушные массы из северной Европы. Низкие для сезона температуры, местами сильные морозы и снегопад продлятся до воскресенья, 13 марта, сообщает Национальная метеорологическая служба EMY.
На севере Греции морозы от 7 до 10 градусов.
В Афинах в четверг днём температура снизилась до 1 градуса по Цельсию, прошёл снег, но быстро растаял. Однако в ночь на пятницу выпало один-два сантиметра снега.
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Из-за холода в пятницу будут закрыты начальные и средние школы в Аттике за исключением южной части столичного региона. В школах, которые останутся закрытыми, уроки будут проводиться дистанционно.
Власти настоятельно рекомендует водителям использовать цепи противоскольжения на острове Эвия, во Фтиотиде и в Беотии, в ряде других районов.
 
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