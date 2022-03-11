https://ria.ru/20220311/afiny-1777590483.html
В Афинах выпал снег
В Афинах выпал снег - РИА Новости, 11.03.2022
В Афинах выпал снег
Необычно холодная для весны погода установилась в Греции - в Афинах выпал снег, в ряде регионов страны из-за обледенения и снега закрыты дороги, из-за холода... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:22
2022-03-11T08:22
2022-03-11T10:48
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АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Необычно холодная для весны погода установилась в Греции - в Афинах выпал снег, в ряде регионов страны из-за обледенения и снега закрыты дороги, из-за холода отменены занятия в школах Аттики.Циклон "Филипп" принёс холодные воздушные массы из северной Европы. Низкие для сезона температуры, местами сильные морозы и снегопад продлятся до воскресенья, 13 марта, сообщает Национальная метеорологическая служба EMY.На севере Греции морозы от 7 до 10 градусов.В Афинах в четверг днём температура снизилась до 1 градуса по Цельсию, прошёл снег, но быстро растаял. Однако в ночь на пятницу выпало один-два сантиметра снега.Из-за холода в пятницу будут закрыты начальные и средние школы в Аттике за исключением южной части столичного региона. В школах, которые останутся закрытыми, уроки будут проводиться дистанционно.Власти настоятельно рекомендует водителям использовать цепи противоскольжения на острове Эвия, во Фтиотиде и в Беотии, в ряде других районов.
https://ria.ru/20220301/gretsiya-1775859594.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, греция, аттика, новости - туризм