https://ria.ru/20220311/aes-1777663998.html
Путин поблагодарил Лукашенко за электричество для Чернобыльской АЭС
Путин поблагодарил Лукашенко за электричество для Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 11.03.2022
Путин поблагодарил Лукашенко за электричество для Чернобыльской АЭС
Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за электричество для Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:28
2022-03-11T14:28
2022-03-11T14:48
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за электричество для Чернобыльской АЭС.Президенты двух стран встретились в пятницу в Кремле.Лукашенко, говоря о ситуации на Украине, напомнил Путину о его просьбе провести электричество на станцию. "Спасибо", - поблагодарил Путин. "А им не надо. Вы понимаете, им не надо", - возмутился Лукашенко, но отметил, что электричество все же было проведено.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/feyki-1777556053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, чернобыльская аэс
14:28 11.03.2022 (обновлено: 14:48 11.03.2022)
Путин поблагодарил Лукашенко за электричество для Чернобыльской АЭС
Путин поблагодарил Лукашенко за электричество для Чернобыльской АЭС
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за электричество для Чернобыльской АЭС.
Президенты двух стран встретились в пятницу в Кремле.
Лукашенко, говоря о ситуации на Украине
, напомнил Путину о его просьбе провести электричество на станцию. "Спасибо", - поблагодарил Путин. "А им не надо. Вы понимаете, им не надо", - возмутился Лукашенко, но отметил, что электричество все же было проведено.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.