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https://ria.ru/20220311/aeroport-1777614337.html
Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта
Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта - РИА Новости, 11.03.2022
Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта
Ограничение на полеты из аэропорта "Платов" в Ростовской области продлили до 20 марта, сообщил журналистам представитель пресс-службы аэропорта. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:09
2022-03-11T11:09
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Ограничение на полеты из аэропорта "Платов" в Ростовской области продлили до 20 марта, сообщил журналистам представитель пресс-службы аэропорта."Ограничение на полеты в/из аэропорта "Платов" продлили до 03.45 мск 20 марта 2022 года", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/aeroport-1777612038.html
донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, общество
11:09 11.03.2022
 
Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта

Ограничение на полеты из ростовского аэропорта "Платов" продлили до 20 марта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Ограничение на полеты из аэропорта "Платов" в Ростовской области продлили до 20 марта, сообщил журналистам представитель пресс-службы аэропорта.
"Ограничение на полеты в/из аэропорта "Платов" продлили до 03.45 мск 20 марта 2022 года", - сказал он.
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:57Туризм
Ограничение полетов в аэропорты на Юге России продлили до 20 марта
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФОбщество
 
 
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