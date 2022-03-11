https://ria.ru/20220311/aeroport-1777614337.html

Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта

Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта - РИА Новости, 11.03.2022

Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта

Ограничение на полеты из аэропорта "Платов" в Ростовской области продлили до 20 марта, сообщил журналистам представитель пресс-службы аэропорта. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:09

2022-03-11T11:09

2022-03-11T11:09

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Ограничение на полеты из аэропорта "Платов" в Ростовской области продлили до 20 марта, сообщил журналистам представитель пресс-службы аэропорта."Ограничение на полеты в/из аэропорта "Платов" продлили до 03.45 мск 20 марта 2022 года", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Варвара Скокшина

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, общество