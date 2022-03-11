https://ria.ru/20220311/aeroport-1777614337.html
Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта
Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта - РИА Новости, 11.03.2022
Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта
Ограничение на полеты из аэропорта "Платов" в Ростовской области продлили до 20 марта, сообщил журналистам представитель пресс-службы аэропорта. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:09
2022-03-11T11:09
2022-03-11T11:09
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Ограничение на полеты из аэропорта "Платов" в Ростовской области продлили до 20 марта, сообщил журналистам представитель пресс-службы аэропорта."Ограничение на полеты в/из аэропорта "Платов" продлили до 03.45 мск 20 марта 2022 года", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/aeroport-1777612038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, общество
Ограничение на полеты из ростовского аэропорта продлили до 20 марта
Ограничение на полеты из ростовского аэропорта "Платов" продлили до 20 марта