10:57 11.03.2022 (обновлено: 12:47 11.03.2022)
Ограничение полетов в аэропорты на Юге России продлили до 20 марта
Ограничение полетов в аэропорты на Юге и в центральной части России продлили до 20 марта
© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты на Юге и в Центральной России до 20 марта, указывается в сообщении на сайте ведомства.
"До 20 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", — отмечается там.
Для перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям посоветовали использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты России, включая международные, продолжат работу в обычном режиме.
Ограничения установили в конце февраля из-за осложнения обстановки на Украине.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.