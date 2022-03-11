https://ria.ru/20220311/aeroport-1777612038.html

Ограничение полетов в аэропорты на Юге России продлили до 20 марта

Ограничение полетов в аэропорты на Юге России продлили до 20 марта - РИА Новости, 11.03.2022

Ограничение полетов в аэропорты на Юге России продлили до 20 марта

Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты на Юге и в Центральной России до 20 марта, указывается в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:57

2022-03-11T10:57

2022-03-11T12:47

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты на Юге и в Центральной России до 20 марта, указывается в сообщении на сайте ведомства."До 20 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", — отмечается там.Для перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям посоветовали использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты России, включая международные, продолжат работу в обычном режиме.Ограничения установили в конце февраля из-за осложнения обстановки на Украине.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777602851.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/sheremetevo-1777434658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, курск, анапа, вооруженные силы рф, украина, новости - туризм