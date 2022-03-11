https://ria.ru/20220311/aeroport-1777602397.html

В аэропортах Краснодара и Анапы продлили ограничения по приему самолетов

В аэропортах Краснодара и Анапы продлили ограничения по приему самолетов - РИА Новости, 11.03.2022

В аэропортах Краснодара и Анапы продлили ограничения по приему самолетов

Ограничения, связанные с вылетом и прилётом самолётов в аэропортах Краснодара и Анапы, продлены до 20 марта, сообщает в пятницу оператор кубанских аэропорт... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:05

2022-03-11T10:05

2022-03-11T10:39

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СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Ограничения, связанные с вылетом и прилётом самолётов в аэропортах Краснодара и Анапы, продлены до 20 марта, сообщает в пятницу оператор кубанских аэропорт "Аэродинамика". Ранее оператор информировал, что ограничения авиасообщения аэропортов юга России продлены до 14 марта, так как территории аэродромов не были признаны безопасными для посадки гражданских судов."По решению авиационных властей, временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Краснодар и Анапа продлено до 03:45 20 марта 2022 года. Зона для полетов в северо-западной части Краснодарского края признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что все рейсы в зонах ограничений отменены, а ближайшими альтернативными аэропортами для вылетов до 20 марта станут Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды. Оператор предлагает добраться до зон вылета наземным транспортом. Также отмечается, что инфраструктура аэропорта продолжает работать штатно. "Терминалы воздушных гаваней работают в штатном режиме для возможного взаимодействия с пассажирами, в залах регистрации пассажиров работают точки питания. Кассы и представители авиакомпаний продолжают свою работу с клиентами", - рассказали в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Кирилл Волков

краснодар, анапа, общество, россия, краснодарский край, ситуация в днр и лнр, новости - туризм