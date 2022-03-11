Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/aeroport-1777602397.html
В аэропортах Краснодара и Анапы продлили ограничения по приему самолетов
В аэропортах Краснодара и Анапы продлили ограничения по приему самолетов - РИА Новости, 11.03.2022
В аэропортах Краснодара и Анапы продлили ограничения по приему самолетов
Ограничения, связанные с вылетом и прилётом самолётов в аэропортах Краснодара и Анапы, продлены до 20 марта, сообщает в пятницу оператор кубанских аэропорт... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:05
2022-03-11T10:39
краснодар
анапа
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
краснодарский край
ситуация в днр и лнр
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592474398_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_4f6c57e4e5fbf3b4f747e3d4bb28fd08.jpg
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Ограничения, связанные с вылетом и прилётом самолётов в аэропортах Краснодара и Анапы, продлены до 20 марта, сообщает в пятницу оператор кубанских аэропорт "Аэродинамика". Ранее оператор информировал, что ограничения авиасообщения аэропортов юга России продлены до 14 марта, так как территории аэродромов не были признаны безопасными для посадки гражданских судов."По решению авиационных властей, временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Краснодар и Анапа продлено до 03:45 20 марта 2022 года. Зона для полетов в северо-западной части Краснодарского края признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что все рейсы в зонах ограничений отменены, а ближайшими альтернативными аэропортами для вылетов до 20 марта станут Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды. Оператор предлагает добраться до зон вылета наземным транспортом. Также отмечается, что инфраструктура аэропорта продолжает работать штатно. "Терминалы воздушных гаваней работают в штатном режиме для возможного взаимодействия с пассажирами, в залах регистрации пассажиров работают точки питания. Кассы и представители авиакомпаний продолжают свою работу с клиентами", - рассказали в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
краснодар
анапа
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592474398_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_a312b5c0989998fa0903a361aa269854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, анапа, общество, россия, краснодарский край, ситуация в днр и лнр, новости - туризм
10:05 11.03.2022 (обновлено: 10:39 11.03.2022)
 
В аэропортах Краснодара и Анапы продлили ограничения по приему самолетов

В аэропортах Краснодара и Анапы продлили ограничения по приему самолетов до 20 марта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗдание терминала международного аэропорта Краснодара
Здание терминала международного аэропорта Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Здание терминала международного аэропорта Краснодара
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Ограничения, связанные с вылетом и прилётом самолётов в аэропортах Краснодара и Анапы, продлены до 20 марта, сообщает в пятницу оператор кубанских аэропорт "Аэродинамика". Ранее оператор информировал, что ограничения авиасообщения аэропортов юга России продлены до 14 марта, так как территории аэродромов не были признаны безопасными для посадки гражданских судов.
"По решению авиационных властей, временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Краснодар и Анапа продлено до 03:45 20 марта 2022 года. Зона для полетов в северо-западной части Краснодарского края признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что все рейсы в зонах ограничений отменены, а ближайшими альтернативными аэропортами для вылетов до 20 марта станут Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды. Оператор предлагает добраться до зон вылета наземным транспортом. Также отмечается, что инфраструктура аэропорта продолжает работать штатно. "Терминалы воздушных гаваней работают в штатном режиме для возможного взаимодействия с пассажирами, в залах регистрации пассажиров работают точки питания. Кассы и представители авиакомпаний продолжают свою работу с клиентами", - рассказали в пресс-службе.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Девушка и сотрудник полиции в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00Туризм
Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКраснодарАнапаОбществоРоссияКраснодарский крайСитуация в ДНР и ЛНРНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала