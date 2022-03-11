https://ria.ru/20220311/aerodromy-1777592602.html

Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске вывели из строя

Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске вывели из строя - РИА Новости, 11.03.2022

Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске вывели из строя

Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:55

2022-03-11T08:55

2022-03-11T09:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

игорь конашенков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", - сказал Конашенков.

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков