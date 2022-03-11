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Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске вывели из строя
Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске вывели из строя - РИА Новости, 11.03.2022
Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске вывели из строя
Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:55
2022-03-11T08:55
2022-03-11T09:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", - сказал Конашенков.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков
08:55 11.03.2022 (обновлено: 09:06 11.03.2022)
Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске вывели из строя
Генерал-майор Конашенков: выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске