https://ria.ru/20220310/zhurnal-1777543153.html

Hearst отзывает лицензию журнала Esquire

Hearst отзывает лицензию журнала Esquire - РИА Новости, 10.03.2022

Hearst отзывает лицензию журнала Esquire

Компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала Esquire, в апреле выйдет последний номер, сообщил главный редактор Сергей Минаев. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:53

2022-03-10T18:53

2022-03-10T18:53

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала Esquire, в апреле выйдет последний номер, сообщил главный редактор Сергей Минаев."Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним", - написал Минаев в своем Telegram-канале.По его словам, это были потрясающие пять с половиной лет. Он отметил, что пришел в издание, которое находилось в сложной ситуации, и за эти годы удалось сделать главный мужской журнал в России.Минаев также поблагодарил читателей, он подчеркнул, что они были лояльны к журналу все эти годы, поддерживали и прощали.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, esquire, новости культуры