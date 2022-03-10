https://ria.ru/20220310/zhurnal-1777543153.html
Hearst отзывает лицензию журнала Esquire
Hearst отзывает лицензию журнала Esquire - РИА Новости, 10.03.2022
Hearst отзывает лицензию журнала Esquire
Компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала Esquire, в апреле выйдет последний номер, сообщил главный редактор Сергей Минаев. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:53
2022-03-10T18:53
2022-03-10T18:53
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала Esquire, в апреле выйдет последний номер, сообщил главный редактор Сергей Минаев."Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним", - написал Минаев в своем Telegram-канале.По его словам, это были потрясающие пять с половиной лет. Он отметил, что пришел в издание, которое находилось в сложной ситуации, и за эти годы удалось сделать главный мужской журнал в России.Минаев также поблагодарил читателей, он подчеркнул, что они были лояльны к журналу все эти годы, поддерживали и прощали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, esquire, новости культуры
Hearst отзывает лицензию журнала Esquire
Компания Hearst отзывает лицензию на издание журнала Esquire в России