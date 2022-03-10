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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Hearst отзывает лицензию журнала Esquire
Hearst отзывает лицензию журнала Esquire - РИА Новости, 10.03.2022
Hearst отзывает лицензию журнала Esquire
Компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала Esquire, в апреле выйдет последний номер, сообщил главный редактор Сергей Минаев. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:53
2022-03-10T18:53
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала Esquire, в апреле выйдет последний номер, сообщил главный редактор Сергей Минаев."Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним", - написал Минаев в своем Telegram-канале.По его словам, это были потрясающие пять с половиной лет. Он отметил, что пришел в издание, которое находилось в сложной ситуации, и за эти годы удалось сделать главный мужской журнал в России.Минаев также поблагодарил читателей, он подчеркнул, что они были лояльны к журналу все эти годы, поддерживали и прощали.
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общество, россия, esquire, новости культуры
18:53 10.03.2022
 
Hearst отзывает лицензию журнала Esquire

Компания Hearst отзывает лицензию на издание журнала Esquire в России

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкУ павильона "Пресса" в Москве
У павильона Пресса в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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У павильона "Пресса" в Москве
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала Esquire, в апреле выйдет последний номер, сообщил главный редактор Сергей Минаев.
"Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним", - написал Минаев в своем Telegram-канале.
По его словам, это были потрясающие пять с половиной лет. Он отметил, что пришел в издание, которое находилось в сложной ситуации, и за эти годы удалось сделать главный мужской журнал в России.
Минаев также поблагодарил читателей, он подчеркнул, что они были лояльны к журналу все эти годы, поддерживали и прощали.
 
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