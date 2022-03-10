https://ria.ru/20220310/zhukovskiy-1777448426.html

Гендиректор подмосковного аэропорта Жуковский покинул пост

Гендиректор подмосковного аэропорта Жуковский покинул пост - РИА Новости, 10.03.2022

Гендиректор подмосковного аэропорта Жуковский покинул пост

Гендиректор подмосковного аэропорта "Жуковский" Томас Вайшвила покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:55

2022-03-10T12:55

2022-03-10T13:23

аэропорт "жуковский"

россия

московская область (подмосковье)

политика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гендиректор подмосковного аэропорта "Жуковский" Томас Вайшвила покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли."Генеральный директор АО "Рампорт Аэро" (аэропорт "Жуковский") Томас Вайшвила, руководивший "Жуковским" с момента основания компании в 2014 году, добровольно сложил полномочия и вышел из состава совета директоров авиапредприятия", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что общее управление холдингом сейчас осуществляется первым замгендиректора аэропорта Евгением Солодилиным."Жуковский" - международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Он был открыт 30 мая 2016 года, первый регулярный рейс состоялся 12 сентября 2016 года.

https://ria.ru/20220206/sanktsii-1771341805.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аэропорт "жуковский", россия, московская область (подмосковье), политика