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Гендиректор подмосковного аэропорта Жуковский покинул пост
Гендиректор подмосковного аэропорта Жуковский покинул пост - РИА Новости, 10.03.2022
Гендиректор подмосковного аэропорта Жуковский покинул пост
Гендиректор подмосковного аэропорта "Жуковский" Томас Вайшвила покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:55
2022-03-10T13:23
аэропорт "жуковский"
россия
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гендиректор подмосковного аэропорта "Жуковский" Томас Вайшвила покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли."Генеральный директор АО "Рампорт Аэро" (аэропорт "Жуковский") Томас Вайшвила, руководивший "Жуковским" с момента основания компании в 2014 году, добровольно сложил полномочия и вышел из состава совета директоров авиапредприятия", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что общее управление холдингом сейчас осуществляется первым замгендиректора аэропорта Евгением Солодилиным."Жуковский" - международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Он был открыт 30 мая 2016 года, первый регулярный рейс состоялся 12 сентября 2016 года.
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аэропорт "жуковский", россия, московская область (подмосковье), политика
12:55 10.03.2022 (обновлено: 13:23 10.03.2022)
 
Гендиректор подмосковного аэропорта Жуковский покинул пост

Гендиректор подмосковного аэропорта Жуковский Томас Вайшвила покинул пост

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гендиректор подмосковного аэропорта "Жуковский" Томас Вайшвила покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.
"Генеральный директор АО "Рампорт Аэро" (аэропорт "Жуковский") Томас Вайшвила, руководивший "Жуковским" с момента основания компании в 2014 году, добровольно сложил полномочия и вышел из состава совета директоров авиапредприятия", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что общее управление холдингом сейчас осуществляется первым замгендиректора аэропорта Евгением Солодилиным.
"Жуковский" - международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Он был открыт 30 мая 2016 года, первый регулярный рейс состоялся 12 сентября 2016 года.
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Аэропорт "Жуковский"РоссияМосковская область (Подмосковье)Политика
 
 
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