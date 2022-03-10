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Кого освободят от выплаты коммуналки
В Госдуме предложили освободить часть россиян от коммунальных платежей - РИА Новости, 10.03.2022
Кого освободят от выплаты коммуналки
В России многодетным семьям могут начать выплачивать субсидии в размере полной стоимости услуг ЖКУ, рассказала в беседе с газетой "Известия" зампредседателя... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:54
2022-03-10T12:51
общество
жкх
госдума рф
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России многодетным семьям могут начать выплачивать субсидии в размере полной стоимости услуг ЖКУ, рассказала в беседе с газетой "Известия" зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.Кроме того, новые инициативы предполагают субсидирование 70 процентов платы за ЖКУ для людей в возрасте старше 65 лет, отмену комиссии банков при оплате "коммуналки" для россиян и ее ограничение до 0,1 процента для управляющих компаний.Депутаты также предложили предоставить отсрочку по уплате налогов для организаций ЖКУ и снизить сборы на период нестабильной экономической ситуации.Соответствующие документы направили в Минстрой.Ранее партия "Единая Россия" сообщила о планах проработать совместно с правительством меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги.
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общество, жкх, госдума рф
08:54 10.03.2022 (обновлено: 12:51 10.03.2022)
 
В Госдуме предложили освободить часть россиян от коммунальных платежей

Депутат Госдумы Разворотнева предложила давать многодетным семьям субсидии на оплаты ЖКУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка подсчитывает коммунальные платежи
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Девушка подсчитывает коммунальные платежи
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России многодетным семьям могут начать выплачивать субсидии в размере полной стоимости услуг ЖКУ, рассказала в беседе с газетой "Известия" зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
"Субсидии на оплату ЖКУ предлагается предоставить семьям с тремя и более детьми. Эта мера также может коснуться семей, в которых есть безработные", — пояснила она.
Кроме того, новые инициативы предполагают субсидирование 70 процентов платы за ЖКУ для людей в возрасте старше 65 лет, отмену комиссии банков при оплате "коммуналки" для россиян и ее ограничение до 0,1 процента для управляющих компаний.
Депутаты также предложили предоставить отсрочку по уплате налогов для организаций ЖКУ и снизить сборы на период нестабильной экономической ситуации.
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Соответствующие документы направили в Минстрой.
Ранее партия "Единая Россия" сообщила о планах проработать совместно с правительством меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги.
 
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