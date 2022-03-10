https://ria.ru/20220310/zhku-1777402388.html

Кого освободят от выплаты коммуналки

В Госдуме предложили освободить часть россиян от коммунальных платежей - РИА Новости, 10.03.2022

Кого освободят от выплаты коммуналки

В России многодетным семьям могут начать выплачивать субсидии в размере полной стоимости услуг ЖКУ, рассказала в беседе с газетой "Известия" зампредседателя... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:54

2022-03-10T08:54

2022-03-10T12:51

общество

жкх

госдума рф

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России многодетным семьям могут начать выплачивать субсидии в размере полной стоимости услуг ЖКУ, рассказала в беседе с газетой "Известия" зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.Кроме того, новые инициативы предполагают субсидирование 70 процентов платы за ЖКУ для людей в возрасте старше 65 лет, отмену комиссии банков при оплате "коммуналки" для россиян и ее ограничение до 0,1 процента для управляющих компаний.Депутаты также предложили предоставить отсрочку по уплате налогов для организаций ЖКУ и снизить сборы на период нестабильной экономической ситуации.Соответствующие документы направили в Минстрой.Ранее партия "Единая Россия" сообщила о планах проработать совместно с правительством меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги.

https://realty.ria.ru/20220219/zhkkh-1773711350.html

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, жкх, госдума рф