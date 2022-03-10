https://ria.ru/20220310/zhivotnye-1777484743.html

В Якутии разработали методику определения агрессивности животных

В Якутии разработали методику определения агрессивности животных - РИА Новости, 10.03.2022

В Якутии разработали методику определения агрессивности животных

Порядок освидетельствования бездомных собак и кошек на предмет наличия у них немотивированной агрессивности разработан в Якутии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:18

2022-03-10T15:18

2022-03-10T15:19

общество

якутск

бездомные животные

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Порядок освидетельствования бездомных собак и кошек на предмет наличия у них немотивированной агрессивности разработан в Якутии, сообщили РИА Новости в департаменте ветеринарии республики. Освидетельствования будут проводиться комиссией с участием представителей органов местного самоуправления и специалиста в области ветеринарии."Применение данного порядка приведет к снижению количества агрессивных бездомных животных, которые выпускаются на прежнюю среду обитания", – отметили в департаменте.На заседании правительственной комиссии Республики Саха (Якутия) также было предварительно одобрено решение о предоставлении из регионального бюджета ста миллионов рублей на создание и организацию деятельности муниципальных приютов для животных без владельцев на период до 2024 года.На территории республики имеется более 400 городских и сельских поселений, с учетом плотности населения планируется строительство и обустройство 35 приютов, сообщили в департаменте ветеринарии Якутии. Приюты для бездомных животных будут работать на постоянной основе.На территории республики пристройством бездомных собак и кошек занимаются волонтеры и зоозащитники, а также сотрудники приютов для животных. В действующем пункте передержки животных в Якутске расширена территория, дополнительно оборудовано 250 вольеров, отметили в департаменте ветеринарии республики Саха (Якутия).Материал подготовила Диляра Шарипова

https://ria.ru/20220303/priyuty-1776267132.html

якутск

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общество, якутск, бездомные животные