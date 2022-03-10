https://ria.ru/20220310/zhd-1777440104.html
В Крыму подтвердили техническое восстановление железной дороги в Херсон
В Крыму подтвердили техническое восстановление железной дороги в Херсон - РИА Новости, 10.03.2022
В Крыму подтвердили техническое восстановление железной дороги в Херсон
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона восстановлено. Ранее о восстановлении железнодорожной ветки в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:16
2022-03-10T12:16
2022-03-10T12:26
республика крым
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона восстановлено. Ранее о восстановлении железнодорожной ветки в районе крымского Армянска на Украину сообщил депутат ГД Михаил Шеремет."Восстановлено техническое железнодорожное движение от Крыма до Херсона", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент железнодорожные перевозки по этому маршруту используются для доставки гуманитарной помощи, стройматериалов, необходимых для восстановления разрушенной инфраструктуры, и так далее."Это наглядная демонстрация того, что Россия, в отличие от нынешнего киевского режима, помогает людям, а не прикрывается ими как живым щитом. Наша страна не оккупирует, а освобождает Украину и братский украинский народ от банды упырей", - написал Аксенов.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/voda-1777402529.html
https://ria.ru/20220127/krym-1769724317.html
https://ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777195357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, в мире, россия, украина, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр
12:16 10.03.2022 (обновлено: 12:26 10.03.2022)
В Крыму подтвердили техническое восстановление железной дороги в Херсон
Глава Крыма Аксенов подтвердил техническое восстановление железной дороги в Херсон