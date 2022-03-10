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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/zhd-1777440104.html
В Крыму подтвердили техническое восстановление железной дороги в Херсон
В Крыму подтвердили техническое восстановление железной дороги в Херсон - РИА Новости, 10.03.2022
В Крыму подтвердили техническое восстановление железной дороги в Херсон
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона восстановлено. Ранее о восстановлении железнодорожной ветки в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:16
2022-03-10T12:26
республика крым
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона восстановлено. Ранее о восстановлении железнодорожной ветки в районе крымского Армянска на Украину сообщил депутат ГД Михаил Шеремет."Восстановлено техническое железнодорожное движение от Крыма до Херсона", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент железнодорожные перевозки по этому маршруту используются для доставки гуманитарной помощи, стройматериалов, необходимых для восстановления разрушенной инфраструктуры, и так далее."Это наглядная демонстрация того, что Россия, в отличие от нынешнего киевского режима, помогает людям, а не прикрывается ими как живым щитом. Наша страна не оккупирует, а освобождает Украину и братский украинский народ от банды упырей", - написал Аксенов.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/voda-1777402529.html
https://ria.ru/20220127/krym-1769724317.html
https://ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777195357.html
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республика крым, в мире, россия, украина, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр
12:16 10.03.2022 (обновлено: 12:26 10.03.2022)
 
В Крыму подтвердили техническое восстановление железной дороги в Херсон

Глава Крыма Аксенов подтвердил техническое восстановление железной дороги в Херсон

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе
Пассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Пассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона восстановлено. Ранее о восстановлении железнодорожной ветки в районе крымского Армянска на Украину сообщил депутат ГД Михаил Шеремет.
"Восстановлено техническое железнодорожное движение от Крыма до Херсона", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент железнодорожные перевозки по этому маршруту используются для доставки гуманитарной помощи, стройматериалов, необходимых для восстановления разрушенной инфраструктуры, и так далее.
Канал - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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"Это наглядная демонстрация того, что Россия, в отличие от нынешнего киевского режима, помогает людям, а не прикрывается ими как живым щитом. Наша страна не оккупирует, а освобождает Украину и братский украинский народ от банды упырей", - написал Аксенов.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российский военнослужащий на бронепоезде, предназначенном для эвакуации из Херсонской области в Крым. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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