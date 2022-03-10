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В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России
В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России - РИА Новости, 10.03.2022
В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России
Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T07:55
2022-03-10T07:55
экономика
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну, свидетельствуют результаты голосования в четверг.Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 проголосовали против.Помимо запрета на импорт нефти и энергоносителей законопроект предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.
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экономика, сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
07:55 10.03.2022
 
В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России

Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну, свидетельствуют результаты голосования в четверг.
Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 проголосовали против.
Помимо запрета на импорт нефти и энергоносителей законопроект предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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