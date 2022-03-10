https://ria.ru/20220310/zapret-1777397079.html

В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России

В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России - РИА Новости, 10.03.2022

В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России

Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T07:55

2022-03-10T07:55

2022-03-10T07:55

экономика

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну, свидетельствуют результаты голосования в четверг.Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 проголосовали против.Помимо запрета на импорт нефти и энергоносителей законопроект предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777211727.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, сша, россия, в мире, санкции в отношении россии