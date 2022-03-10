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В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России
В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России - РИА Новости, 10.03.2022
В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России
Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T07:55
2022-03-10T07:55
2022-03-10T07:55
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну, свидетельствуют результаты голосования в четверг.Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 проголосовали против.Помимо запрета на импорт нефти и энергоносителей законопроект предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777211727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России
Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России