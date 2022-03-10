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Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев
Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев - РИА Новости, 10.03.2022
Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев
Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая новые дурацкие запреты для России, но по-настоящему ответить ей не могут,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:47
2022-03-10T13:51
санкции в отношении россии
в мире
россия
евросоюз
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая новые дурацкие запреты для России, но по-настоящему ответить ей не могут, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. Смешные они", - написал Медведев в социальной сети "ВКонтакте".
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санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, сша, дмитрий медведев
13:47 10.03.2022 (обновлено: 13:51 10.03.2022)
 
Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев о санкциях Запада: они не могут по-настоящему ответить России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая новые дурацкие запреты для России, но по-настоящему ответить ей не могут, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. Смешные они", - написал Медведев в социальной сети "ВКонтакте".
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Европа судорожно имитирует победу над Россией
 
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