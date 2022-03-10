https://ria.ru/20220310/zapad-1777461446.html

Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев

Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев - РИА Новости, 10.03.2022

Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев

Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая новые дурацкие запреты для России, но по-настоящему ответить ей не могут,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:47

2022-03-10T13:47

2022-03-10T13:51

санкции в отношении россии

в мире

россия

евросоюз

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая новые дурацкие запреты для России, но по-настоящему ответить ей не могут, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. Смешные они", - написал Медведев в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, сша, дмитрий медведев