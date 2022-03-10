https://ria.ru/20220310/zapad-1777461446.html
Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев
Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев - РИА Новости, 10.03.2022
Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев
Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая новые дурацкие запреты для России, но по-настоящему ответить ей не могут,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:47
2022-03-10T13:47
2022-03-10T13:51
санкции в отношении россии
в мире
россия
евросоюз
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая новые дурацкие запреты для России, но по-настоящему ответить ей не могут, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. Смешные они", - написал Медведев в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, сша, дмитрий медведев
13:47 10.03.2022 (обновлено: 13:51 10.03.2022)
Запад не может по-настоящему ответить России, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев о санкциях Запада: они не могут по-настоящему ответить России