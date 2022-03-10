13:11 10.03.2022 (обновлено: 13:43 10.03.2022)
В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay
В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay Врублевского
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Подмосковье по подозрению в мошенничестве с платежной системой ChronoPay задержан ее основатель Павел Врублевский, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Врублевский задержан по подозрению в мошенничестве с его платежной системой ChronoPay", - сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.
У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.
DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. Коммерсант вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.
Кроме того, как писал "Коммерсант", имя Врублевского упоминалось в связи с делом экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.
По данным издания, Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР "сведения об оперативно-розыскной деятельности" по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию подельникам якобы обещали 10 миллионов долларов, но сколько именно они получили в итоге, неизвестно.
ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупку товара или услуги в интернете через банковские карты. В частности, фирма оказывала услуги по приему онлайн-платежей на сайтах посредством электронных денег (WebMoney и Qiwi), а также банковских карт.