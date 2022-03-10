Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/zaderzhanie-1777452162.html
В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay
В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay - РИА Новости, 10.03.2022
В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay
В Подмосковье по подозрению в мошенничестве с платежной системой ChronoPay задержан ее основатель Павел Врублевский, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:11
2022-03-10T13:43
криминал
московская область (подмосковье)
происшествия
chronopay
сша
москва
россия
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Подмосковье по подозрению в мошенничестве с платежной системой ChronoPay задержан ее основатель Павел Врублевский, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Врублевский задержан по подозрению в мошенничестве с его платежной системой ChronoPay", - сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. Коммерсант вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.Кроме того, как писал "Коммерсант", имя Врублевского упоминалось в связи с делом экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.По данным издания, Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР "сведения об оперативно-розыскной деятельности" по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию подельникам якобы обещали 10 миллионов долларов, но сколько именно они получили в итоге, неизвестно.ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупку товара или услуги в интернете через банковские карты. В частности, фирма оказывала услуги по приему онлайн-платежей на сайтах посредством электронных денег (WebMoney и Qiwi), а также банковских карт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773077381.html
https://ria.ru/20220216/bagaev-1773085222.html
московская область (подмосковье)
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
криминал, московская область (подмосковье), происшествия, chronopay, сша, москва, россия, аэрофлот, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
13:11 10.03.2022 (обновлено: 13:43 10.03.2022)
 
В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay

В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay Врублевского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Подмосковье по подозрению в мошенничестве с платежной системой ChronoPay задержан ее основатель Павел Врублевский, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Врублевский задержан по подозрению в мошенничестве с его платежной системой ChronoPay", - сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 11:49Сказано в эфире
"Надо информировать". В ВТБ предупредили о новом виде мошенничества
У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.
DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. Коммерсант вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.
Кроме того, как писал "Коммерсант", имя Врублевского упоминалось в связи с делом экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 12:15
В Новосибирске академика РАН заподозрили в мошенничестве, сообщил источник
По данным издания, Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР "сведения об оперативно-розыскной деятельности" по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию подельникам якобы обещали 10 миллионов долларов, но сколько именно они получили в итоге, неизвестно.
ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупку товара или услуги в интернете через банковские карты. В частности, фирма оказывала услуги по приему онлайн-платежей на сайтах посредством электронных денег (WebMoney и Qiwi), а также банковских карт.
 
КриминалМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияChronopayСШАМоскваРоссияАэрофлотФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала