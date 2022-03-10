https://ria.ru/20220310/zaderzhanie-1777452162.html

В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay

В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay - РИА Новости, 10.03.2022

В Подмосковье задержали основателя платежной системы ChronoPay

В Подмосковье по подозрению в мошенничестве с платежной системой ChronoPay задержан ее основатель Павел Врублевский, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:11

2022-03-10T13:11

2022-03-10T13:43

криминал

московская область (подмосковье)

происшествия

chronopay

сша

москва

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Подмосковье по подозрению в мошенничестве с платежной системой ChronoPay задержан ее основатель Павел Врублевский, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Врублевский задержан по подозрению в мошенничестве с его платежной системой ChronoPay", - сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. Коммерсант вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.Кроме того, как писал "Коммерсант", имя Врублевского упоминалось в связи с делом экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.По данным издания, Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР "сведения об оперативно-розыскной деятельности" по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию подельникам якобы обещали 10 миллионов долларов, но сколько именно они получили в итоге, неизвестно.ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупку товара или услуги в интернете через банковские карты. В частности, фирма оказывала услуги по приему онлайн-платежей на сайтах посредством электронных денег (WebMoney и Qiwi), а также банковских карт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773077381.html

https://ria.ru/20220216/bagaev-1773085222.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

криминал, московская область (подмосковье), происшествия, chronopay, сша, москва, россия, аэрофлот, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)