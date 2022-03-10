https://ria.ru/20220310/zaderzhanie-1777398798.html
Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали
Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали - РИА Новости, 10.03.2022
Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали
Женщина, оставившая младенца в сумке на автостоянке в Москве и подозреваемая в покушении на убийство своего новорожденного сына, задержана, сообщила журналистам РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:16
2022-03-10T08:16
2022-03-10T09:28
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщина, оставившая младенца в сумке на автостоянке в Москве и подозреваемая в покушении на убийство своего новорожденного сына, задержана, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, утром 9 марта на автостоянке у жилого дома по улице Перерва в сумке обнаружен младенец. Новорожденный мальчик госпитализирован в одну из детских городских больниц. Было возбуждено дело по покушению на убийство матерью новорожденного ребенка."Задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорожденного сына, обнаруженного на юго-востоке Москвы. В ближайшее время следователи столичного Следственного комитета приступят к проведению с ней необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы, задержанной 39 лет. По предварительной информации, женщина воспитывает сына, которому 14 лет, постоянного места жительства в столице не имеет. Супруг женщины умер некоторое время назад.
https://ria.ru/20220309/rebenok-1777228038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
08:16 10.03.2022 (обновлено: 09:28 10.03.2022)
Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали
В Москве задержали женщину, оставившую своего новорожденного сына в сумке на автостоянке
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщина, оставившая младенца в сумке на автостоянке в Москве и подозреваемая в покушении на убийство своего новорожденного сына, задержана, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, утром 9 марта на автостоянке у жилого дома по улице Перерва в сумке обнаружен младенец. Новорожденный мальчик госпитализирован в одну из детских городских больниц. Было возбуждено дело по покушению на убийство матерью новорожденного ребенка.
"Задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорожденного сына, обнаруженного на юго-востоке Москвы
. В ближайшее время следователи столичного Следственного комитета приступят к проведению с ней необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы, задержанной 39 лет. По предварительной информации, женщина воспитывает сына, которому 14 лет, постоянного места жительства в столице не имеет. Супруг женщины умер некоторое время назад.