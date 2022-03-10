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Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали
Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали - РИА Новости, 10.03.2022
Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали
Женщина, оставившая младенца в сумке на автостоянке в Москве и подозреваемая в покушении на убийство своего новорожденного сына, задержана, сообщила журналистам РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:16
2022-03-10T09:28
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщина, оставившая младенца в сумке на автостоянке в Москве и подозреваемая в покушении на убийство своего новорожденного сына, задержана, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, утром 9 марта на автостоянке у жилого дома по улице Перерва в сумке обнаружен младенец. Новорожденный мальчик госпитализирован в одну из детских городских больниц. Было возбуждено дело по покушению на убийство матерью новорожденного ребенка."Задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорожденного сына, обнаруженного на юго-востоке Москвы. В ближайшее время следователи столичного Следственного комитета приступят к проведению с ней необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы, задержанной 39 лет. По предварительной информации, женщина воспитывает сына, которому 14 лет, постоянного места жительства в столице не имеет. Супруг женщины умер некоторое время назад.
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москва
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
08:16 10.03.2022 (обновлено: 09:28 10.03.2022)
 
Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали

В Москве задержали женщину, оставившую своего новорожденного сына в сумке на автостоянке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщина, оставившая младенца в сумке на автостоянке в Москве и подозреваемая в покушении на убийство своего новорожденного сына, задержана, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, утром 9 марта на автостоянке у жилого дома по улице Перерва в сумке обнаружен младенец. Новорожденный мальчик госпитализирован в одну из детских городских больниц. Было возбуждено дело по покушению на убийство матерью новорожденного ребенка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 09:41
На юго-востоке Москвы подросток нашел брошенную сумку с новорожденным
"Задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорожденного сына, обнаруженного на юго-востоке Москвы. В ближайшее время следователи столичного Следственного комитета приступят к проведению с ней необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы, задержанной 39 лет. По предварительной информации, женщина воспитывает сына, которому 14 лет, постоянного места жительства в столице не имеет. Супруг женщины умер некоторое время назад.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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