https://ria.ru/20220310/zaderzhanie-1777398798.html

Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали

Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали - РИА Новости, 10.03.2022

Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, задержали

Женщина, оставившая младенца в сумке на автостоянке в Москве и подозреваемая в покушении на убийство своего новорожденного сына, задержана, сообщила журналистам РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:16

2022-03-10T08:16

2022-03-10T09:28

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщина, оставившая младенца в сумке на автостоянке в Москве и подозреваемая в покушении на убийство своего новорожденного сына, задержана, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, утром 9 марта на автостоянке у жилого дома по улице Перерва в сумке обнаружен младенец. Новорожденный мальчик госпитализирован в одну из детских городских больниц. Было возбуждено дело по покушению на убийство матерью новорожденного ребенка."Задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорожденного сына, обнаруженного на юго-востоке Москвы. В ближайшее время следователи столичного Следственного комитета приступят к проведению с ней необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы, задержанной 39 лет. По предварительной информации, женщина воспитывает сына, которому 14 лет, постоянного места жительства в столице не имеет. Супруг женщины умер некоторое время назад.

https://ria.ru/20220309/rebenok-1777228038.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)