Японская Shiseido приостановила поставки и деятельность в России
Японская косметическая компания Shiseido приостановила поставки и деятельность в России
© AP Photo / Hiro KomaeЛоготип компании Shiseido
© AP Photo / Hiro Komae
Логотип компании Shiseido
ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Одна из крупнейших японских косметических компаний Shiseido Group заявила о приостановке поставок продукции в Россию в свете событий на Украине, а также остановке инвестиций в российский рынок, в том числе в сфере рекламы.
"Shiseido Group искренне надеется, что прекращение огня может быть достигнуто немедленно с тем, чтобы люди на Украине могли вновь обрести безопасность и мир", - отмечается в пресс-релизе компании, обнародованном в ее социальных сетях.
Остановка поставок начнется с сегодняшнего дня, 10 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.