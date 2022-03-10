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Японская Shiseido приостановила поставки и деятельность в России

Японская Shiseido приостановила поставки и деятельность в России - РИА Новости, 10.03.2022

Японская Shiseido приостановила поставки и деятельность в России

Одна из крупнейших японских косметических компаний Shiseido Group заявила о приостановке поставок продукции в Россию в свете событий на Украине, а также... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:33

2022-03-10T11:33

2022-03-10T11:33

дмитрий песков

владимир путин

россия

украина

оон

санкции в отношении россии

общество

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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Одна из крупнейших японских косметических компаний Shiseido Group заявила о приостановке поставок продукции в Россию в свете событий на Украине, а также остановке инвестиций в российский рынок, в том числе в сфере рекламы.Остановка поставок начнется с сегодняшнего дня, 10 марта.Кроме этого, в релизе отмечается, что компания направила 1 миллион евро и 50 тысяч наборов продукции для ежедневного использования через Управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены бежать с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

дмитрий песков, владимир путин, россия, украина, оон, санкции в отношении россии, общество