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Японская Shiseido приостановила поставки и деятельность в России
Японская Shiseido приостановила поставки и деятельность в России - РИА Новости, 10.03.2022
Японская Shiseido приостановила поставки и деятельность в России
Одна из крупнейших японских косметических компаний Shiseido Group заявила о приостановке поставок продукции в Россию в свете событий на Украине, а также... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:33
2022-03-10T11:33
дмитрий песков
владимир путин
россия
украина
оон
санкции в отношении россии
общество
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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Одна из крупнейших японских косметических компаний Shiseido Group заявила о приостановке поставок продукции в Россию в свете событий на Украине, а также остановке инвестиций в российский рынок, в том числе в сфере рекламы.Остановка поставок начнется с сегодняшнего дня, 10 марта.Кроме этого, в релизе отмечается, что компания направила 1 миллион евро и 50 тысяч наборов продукции для ежедневного использования через Управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены бежать с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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дмитрий песков, владимир путин, россия, украина, оон, санкции в отношении россии, общество
11:33 10.03.2022
 
Японская Shiseido приостановила поставки и деятельность в России

Японская косметическая компания Shiseido приостановила поставки и деятельность в России

© AP Photo / Hiro KomaeЛоготип компании Shiseido
Логотип компании Shiseido - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Hiro Komae
Логотип компании Shiseido
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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Одна из крупнейших японских косметических компаний Shiseido Group заявила о приостановке поставок продукции в Россию в свете событий на Украине, а также остановке инвестиций в российский рынок, в том числе в сфере рекламы.
"Shiseido Group искренне надеется, что прекращение огня может быть достигнуто немедленно с тем, чтобы люди на Украине могли вновь обрести безопасность и мир", - отмечается в пресс-релизе компании, обнародованном в ее социальных сетях.
Остановка поставок начнется с сегодняшнего дня, 10 марта.
Кроме этого, в релизе отмечается, что компания направила 1 миллион евро и 50 тысяч наборов продукции для ежедневного использования через Управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены бежать с Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаООНСанкции в отношении РоссииОбщество
 
 
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