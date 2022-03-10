https://ria.ru/20220310/vystavka-1777421727.html

РЭЦ: стенд ЮАИЗ на выставке в Дубае стал самым популярным

РЭЦ: стенд ЮАИЗ на выставке в Дубае стал самым популярным - РИА Новости, 10.03.2022

РЭЦ: стенд ЮАИЗ на выставке в Дубае стал самым популярным

Стенд Южноуральского арматурно-изоляторного завода (входит в холдинг Global Insulator Group) стал самым популярным у посетителей выставки Middle East Energy... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:57

2022-03-10T10:57

2022-03-10T10:57

дубай (город)

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Стенд Южноуральского арматурно-изоляторного завода (входит в холдинг Global Insulator Group) стал самым популярным у посетителей выставки Middle East Energy 2022 в Дубае на национальной экспозиции, организованной Российским экспортным центром, сообщает центр.В выставке, которая проходила с 7 по 9 марта в ОАЭ, приняли участие девять российских компаний. Стенд для них организовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ) презентовал в Дубае свою продукцию, больше всего посетителей выставки привлекли стеклянные изоляторы в различных модификациях: с пониженным уровнем радиопомех и с гидрофобным полимерным покрытием", - рассказали в РЭЦ.Там добавили, что в рамках выставки холдинг Global Insulator Group анонсировал запуск единственной в России автоматической линии нанесения RTV-покрытия на стеклянные изоляторы."Необходимое оборудование уже установлено на ЮАИЗ, прошло наладку и готово серийно выпускать покрытые стеклянные изоляторы объемом до нескольких тысяч единиц в сутки. Образцы изоляторов с этой линии были представлены на выставке. Основная особенность линии - это возможность автоматического нанесения равномерного покрытия в заводских условиях практически любой заданной толщины с отслеживанием качества на всех этапах производства. Для покупателя это означает получение продукции стабильно высокого качества с более долгим сроком эксплуатации", - отметили в экспортном центре.Middle East Energy - крупнейшее на Ближнем Востоке ежегодное отраслевое мероприятие, международная выставка в области энергетики, электротехники и электроники. Она объединяет производителей и поставщиков энергии для демонстрации новых технологий и инновационных решений, охватывающих всю цепочку создания стоимости в энергетике.Российский экспортный центр традиционно организует для экспортеров целевые переговоры с потенциальными покупателями, и в этом году таких переговоров было свыше 150.

https://ria.ru/20220305/navigator-1776767069.html

https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html

дубай (город)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дубай (город), российский экспортный центр (рэц), россия