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РЭЦ: стенд ЮАИЗ на выставке в Дубае стал самым популярным
РЭЦ: стенд ЮАИЗ на выставке в Дубае стал самым популярным - РИА Новости, 10.03.2022
РЭЦ: стенд ЮАИЗ на выставке в Дубае стал самым популярным
Стенд Южноуральского арматурно-изоляторного завода (входит в холдинг Global Insulator Group) стал самым популярным у посетителей выставки Middle East Energy... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:57
2022-03-10T10:57
дубай (город)
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Стенд Южноуральского арматурно-изоляторного завода (входит в холдинг Global Insulator Group) стал самым популярным у посетителей выставки Middle East Energy 2022 в Дубае на национальной экспозиции, организованной Российским экспортным центром, сообщает центр.В выставке, которая проходила с 7 по 9 марта в ОАЭ, приняли участие девять российских компаний. Стенд для них организовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ) презентовал в Дубае свою продукцию, больше всего посетителей выставки привлекли стеклянные изоляторы в различных модификациях: с пониженным уровнем радиопомех и с гидрофобным полимерным покрытием", - рассказали в РЭЦ.Там добавили, что в рамках выставки холдинг Global Insulator Group анонсировал запуск единственной в России автоматической линии нанесения RTV-покрытия на стеклянные изоляторы."Необходимое оборудование уже установлено на ЮАИЗ, прошло наладку и готово серийно выпускать покрытые стеклянные изоляторы объемом до нескольких тысяч единиц в сутки. Образцы изоляторов с этой линии были представлены на выставке. Основная особенность линии - это возможность автоматического нанесения равномерного покрытия в заводских условиях практически любой заданной толщины с отслеживанием качества на всех этапах производства. Для покупателя это означает получение продукции стабильно высокого качества с более долгим сроком эксплуатации", - отметили в экспортном центре.Middle East Energy - крупнейшее на Ближнем Востоке ежегодное отраслевое мероприятие, международная выставка в области энергетики, электротехники и электроники. Она объединяет производителей и поставщиков энергии для демонстрации новых технологий и инновационных решений, охватывающих всю цепочку создания стоимости в энергетике.Российский экспортный центр традиционно организует для экспортеров целевые переговоры с потенциальными покупателями, и в этом году таких переговоров было свыше 150.
https://ria.ru/20220305/navigator-1776767069.html
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дубай (город), российский экспортный центр (рэц), россия
10:57 10.03.2022
 

РЭЦ: стенд ЮАИЗ на выставке в Дубае стал самым популярным

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Стенд Южноуральского арматурно-изоляторного завода (входит в холдинг Global Insulator Group) стал самым популярным у посетителей выставки Middle East Energy 2022 в Дубае на национальной экспозиции, организованной Российским экспортным центром, сообщает центр.
В выставке, которая проходила с 7 по 9 марта в ОАЭ, приняли участие девять российских компаний. Стенд для них организовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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"Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ) презентовал в Дубае свою продукцию, больше всего посетителей выставки привлекли стеклянные изоляторы в различных модификациях: с пониженным уровнем радиопомех и с гидрофобным полимерным покрытием", - рассказали в РЭЦ.
Там добавили, что в рамках выставки холдинг Global Insulator Group анонсировал запуск единственной в России автоматической линии нанесения RTV-покрытия на стеклянные изоляторы.
"Необходимое оборудование уже установлено на ЮАИЗ, прошло наладку и готово серийно выпускать покрытые стеклянные изоляторы объемом до нескольких тысяч единиц в сутки. Образцы изоляторов с этой линии были представлены на выставке. Основная особенность линии - это возможность автоматического нанесения равномерного покрытия в заводских условиях практически любой заданной толщины с отслеживанием качества на всех этапах производства. Для покупателя это означает получение продукции стабильно высокого качества с более долгим сроком эксплуатации", - отметили в экспортном центре.
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Middle East Energy - крупнейшее на Ближнем Востоке ежегодное отраслевое мероприятие, международная выставка в области энергетики, электротехники и электроники. Она объединяет производителей и поставщиков энергии для демонстрации новых технологий и инновационных решений, охватывающих всю цепочку создания стоимости в энергетике.
Российский экспортный центр традиционно организует для экспортеров целевые переговоры с потенциальными покупателями, и в этом году таких переговоров было свыше 150.
 
Дубай (город)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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