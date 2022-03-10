Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату, сообщил Минтруд
Минтруд: родители-одиночки, получающие пособие на детей, смогут перейти на новую выплату
Мужчина с ребенком на детской площадке
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что одинокие родители, получающие пособие на детей от 8 до 16 лет, смогут перейти на новую выплату.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Семьи начнут получать их уже с мая. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, это примерно от 6 до 12 тысяч рублей. Сейчас одинокие родители с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получают пособие, размер которого составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка.
"Граждане, которые сегодня получают пособие как одинокие родители, с 1 мая также смогут подать заявление и перейти на новую выплату. В этом случае старая выплата автоматически прекратится", - сказал министр на совещании президента РФ с членами правительства.
Он также добавил, что всего на новую выплату будет направлено из бюджетов всех уровней более 500 миллиардов рублей.
Путин выразил надежду на то, что работа по предоставлению выплат будет организована должным образом, попросил министра уделять этому соответствующее внимание.
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