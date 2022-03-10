https://ria.ru/20220310/vyplata-1777544252.html

Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату, сообщил Минтруд

Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату, сообщил Минтруд - РИА Новости, 10.03.2022

Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату, сообщил Минтруд

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что одинокие родители, получающие пособие на детей от 8 до 16 лет, смогут перейти на новую выплату. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:57

2022-03-10T18:57

2022-03-10T18:57

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что одинокие родители, получающие пособие на детей от 8 до 16 лет, смогут перейти на новую выплату.Ранее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Семьи начнут получать их уже с мая. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, это примерно от 6 до 12 тысяч рублей. Сейчас одинокие родители с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получают пособие, размер которого составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка.Он также добавил, что всего на новую выплату будет направлено из бюджетов всех уровней более 500 миллиардов рублей.Путин выразил надежду на то, что работа по предоставлению выплат будет организована должным образом, попросил министра уделять этому соответствующее внимание.

https://ria.ru/20220222/vyplata-1774473844.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, владимир путин, россия