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Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату, сообщил Минтруд
Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату, сообщил Минтруд - РИА Новости, 10.03.2022
Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату, сообщил Минтруд
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что одинокие родители, получающие пособие на детей от 8 до 16 лет, смогут перейти на новую выплату. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:57
2022-03-10T18:57
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что одинокие родители, получающие пособие на детей от 8 до 16 лет, смогут перейти на новую выплату.Ранее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Семьи начнут получать их уже с мая. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, это примерно от 6 до 12 тысяч рублей. Сейчас одинокие родители с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получают пособие, размер которого составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка.Он также добавил, что всего на новую выплату будет направлено из бюджетов всех уровней более 500 миллиардов рублей.Путин выразил надежду на то, что работа по предоставлению выплат будет организована должным образом, попросил министра уделять этому соответствующее внимание.
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общество, владимир путин, россия
18:57 10.03.2022
 
Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату, сообщил Минтруд

Минтруд: родители-одиночки, получающие пособие на детей, смогут перейти на новую выплату

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина с ребенком на детской площадке
Мужчина с ребенком на детской площадке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина с ребенком на детской площадке
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что одинокие родители, получающие пособие на детей от 8 до 16 лет, смогут перейти на новую выплату.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Семьи начнут получать их уже с мая. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, это примерно от 6 до 12 тысяч рублей. Сейчас одинокие родители с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получают пособие, размер которого составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка.
"Граждане, которые сегодня получают пособие как одинокие родители, с 1 мая также смогут подать заявление и перейти на новую выплату. В этом случае старая выплата автоматически прекратится", - сказал министр на совещании президента РФ с членами правительства.
Он также добавил, что всего на новую выплату будет направлено из бюджетов всех уровней более 500 миллиардов рублей.
Путин выразил надежду на то, что работа по предоставлению выплат будет организована должным образом, попросил министра уделять этому соответствующее внимание.
Мама с ребенком в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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