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Глава крымского парламента одобрил выход России из Совета Европы

Глава крымского парламента одобрил выход России из Совета Европы - РИА Новости, 10.03.2022

Глава крымского парламента одобрил выход России из Совета Европы

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал выход России из Совета Европы правильным решением, поскольку сегодня нет смысла находиться в составе... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:42

2022-03-10T14:42

2022-03-10T14:42

россия

совет европы

европа

республика крым

в мире

александр пушкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал выход России из Совета Европы правильным решением, поскольку сегодня нет смысла находиться в составе европейских организаций разной направленности, вносить немалые членские взносы и при этом терпеть унижения.В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов."Абсолютно правильное решение, соответствующее интересам российского государства. Сегодня нет смысла находиться в составе европейских организаций разной направленности, вносить немалые членские взносы и при этом терпеть унижения", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, отношения с Европой следует выстраивать исключительно по принципу выгодной торговли и всегда помнить слова Александра Пушкина, актуальные во все времена: "Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна".

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/peskov-1777447185.html

россия

европа

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет европы, европа, республика крым, в мире, александр пушкин