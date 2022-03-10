Глава крымского парламента одобрил выход России из Совета Европы
Глава крымского парламента Константинов одобрил выход России из Совета Европы
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал выход России из Совета Европы правильным решением, поскольку сегодня нет смысла находиться в составе европейских организаций разной направленности, вносить немалые членские взносы и при этом терпеть унижения.
В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.
"Абсолютно правильное решение, соответствующее интересам российского государства. Сегодня нет смысла находиться в составе европейских организаций разной направленности, вносить немалые членские взносы и при этом терпеть унижения", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его мнению, отношения с Европой следует выстраивать исключительно по принципу выгодной торговли и всегда помнить слова Александра Пушкина, актуальные во все времена: "Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна".