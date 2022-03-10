Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/vykhod-1777437745.html
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы - РИА Новости, 10.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы
Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:04
2022-03-10T13:18
россия
совет европы
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_250:536:2936:2047_1920x0_80_0_0_9fb4028af02b246485b5df62b2e35954.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг МИД России заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации — Совета Европы — "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России"."Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли заявление МИД России о выходе России из Совета Европы выход из всех его институтов, включая ЕСПЧ.Вопрос, при каких условиях Россия может вернуться в Совет Европы, Песков переадресовал во внешнеполитическое ведомство России."Все-таки не моя работа комментировать заявления МИД России", — пояснил он.
https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html
https://ria.ru/20220310/senator-1777422101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_322:440:2465:2047_1920x0_80_0_0_9f619f1195a5fef630351961fb252d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет европы, в мире, дмитрий песков
12:04 10.03.2022 (обновлено: 13:18 10.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы

Пресс-секретарь Песков: выход России из Совета Европы означает выход из всех институтов

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг МИД России заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации — Совета Европы — "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 11:03
В Совфеде рассказали о процедуре выхода из Совета Европы
"Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли заявление МИД России о выходе России из Совета Европы выход из всех его институтов, включая ЕСПЧ.
Вопрос, при каких условиях Россия может вернуться в Совет Европы, Песков переадресовал во внешнеполитическое ведомство России.
"Все-таки не моя работа комментировать заявления МИД России", — пояснил он.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 11:00
Хаос в Совете Европы исключает пребывание в нем России, заявила сенатор
 
РоссияСовет ЕвропыВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала