https://ria.ru/20220310/vykhod-1777437745.html

В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы

В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы - РИА Новости, 10.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы

Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:04

2022-03-10T12:04

2022-03-10T13:18

россия

совет европы

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг МИД России заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации — Совета Европы — "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России"."Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли заявление МИД России о выходе России из Совета Европы выход из всех его институтов, включая ЕСПЧ.Вопрос, при каких условиях Россия может вернуться в Совет Европы, Песков переадресовал во внешнеполитическое ведомство России."Все-таки не моя работа комментировать заявления МИД России", — пояснил он.

https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, совет европы, в мире, дмитрий песков