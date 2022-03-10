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В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы - РИА Новости, 10.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы
Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:04
2022-03-10T12:04
2022-03-10T13:18
россия
совет европы
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг МИД России заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации — Совета Европы — "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России"."Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли заявление МИД России о выходе России из Совета Европы выход из всех его институтов, включая ЕСПЧ.Вопрос, при каких условиях Россия может вернуться в Совет Европы, Песков переадресовал во внешнеполитическое ведомство России."Все-таки не моя работа комментировать заявления МИД России", — пояснил он.
https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html
https://ria.ru/20220310/senator-1777422101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, совет европы, в мире, дмитрий песков
12:04 10.03.2022 (обновлено: 13:18 10.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы
Пресс-секретарь Песков: выход России из Совета Европы означает выход из всех институтов
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг МИД России заявил, что Россия
не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации — Совета Европы
— "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".
"Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли заявление МИД России о выходе России из Совета Европы выход из всех его институтов, включая ЕСПЧ.
Вопрос, при каких условиях Россия может вернуться в Совет Европы, Песков переадресовал во внешнеполитическое ведомство России.
"Все-таки не моя работа комментировать заявления МИД России", — пояснил он.