https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777455089.html
Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи Путина и Зеленского
Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:21
2022-03-10T13:21
2022-03-10T14:18
россия
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владимир путин
в мире
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но такой контакт не должен быть "встречей ради встречи"."Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (Кулебе) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему", - отметил глава МИД РФ."Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", - сказал Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777456434.html
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Лавров: "Президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским"
"Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", - сказал Лавров.
2022-03-10T13:21
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PT0M26S
РИА Новости
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россия, турция, анталья (провинция), украина, донбасс, владимир путин, в мире, сергей лавров, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:21 10.03.2022 (обновлено: 14:18 10.03.2022)
Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи Путина и Зеленского
Лавров и глава МИД Украины Кулеба обсудили возможность встречи Путина и Зеленского
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но такой контакт не должен быть "встречей ради встречи".
"Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности", - сказал Лавров.
"Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (Кулебе) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему", - отметил глава МИД РФ.
"Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", - сказал Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
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