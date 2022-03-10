https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777455089.html

Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи Путина и Зеленского

Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи Путина и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:21

2022-03-10T13:21

2022-03-10T14:18

россия

турция

анталья (провинция)

украина

донбасс

владимир путин

в мире

сергей лавров

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но такой контакт не должен быть "встречей ради встречи"."Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (Кулебе) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему", - отметил глава МИД РФ."Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", - сказал Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777456434.html

россия

турция

анталья (провинция)

украина

донбасс

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским" "Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", - сказал Лавров. 2022-03-10T13:21 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, турция, анталья (провинция), украина, донбасс, владимир путин, в мире, сергей лавров, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)