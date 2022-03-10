https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777432528.html
Лавров и Кулеба заняли места друг напротив друга на встрече в Анталье
Лавров и Кулеба заняли места друг напротив друга на встрече в Анталье - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров и Кулеба заняли места друг напротив друга на встрече в Анталье
Глава МИД Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба на проходящей в турецкой Анталье встрече сидят друг напротив друга, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:45
2022-03-10T11:45
2022-03-10T12:04
андрей руденко
мевлют чавушоглу
белоруссия
турция
в мире
украина
россия
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба на проходящей в турецкой Анталье встрече сидят друг напротив друга, передает корреспондент РИА Новости.На переговорах присутствует глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, столы, за которыми сидят все три министра, расположены буквой П. В каждой из делегаций по три участника.С российской стороны на встрече также присутствует замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует во контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.Переговоры Лаврова и Кулебы – первые после начала российской спецоперации на Украине. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра иностранных дел.
https://ria.ru/20220310/peregovory-1777401419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей руденко, мевлют чавушоглу, белоруссия, турция, в мире, украина, россия, сергей лавров, дмитрий кулеба
11:45 10.03.2022 (обновлено: 12:04 10.03.2022)
Лавров и Кулеба заняли места друг напротив друга на встрече в Анталье
Главы МИД России и Украины Лавров и Кулеба сидят напротив друг друга на встрече в Анталье