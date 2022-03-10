https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777432528.html

Лавров и Кулеба заняли места друг напротив друга на встрече в Анталье

Лавров и Кулеба заняли места друг напротив друга на встрече в Анталье - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров и Кулеба заняли места друг напротив друга на встрече в Анталье

Глава МИД Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба на проходящей в турецкой Анталье встрече сидят друг напротив друга, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:45

2022-03-10T11:45

2022-03-10T12:04

андрей руденко

мевлют чавушоглу

белоруссия

турция

в мире

украина

россия

сергей лавров

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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба на проходящей в турецкой Анталье встрече сидят друг напротив друга, передает корреспондент РИА Новости.На переговорах присутствует глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, столы, за которыми сидят все три министра, расположены буквой П. В каждой из делегаций по три участника.С российской стороны на встрече также присутствует замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует во контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.Переговоры Лаврова и Кулебы – первые после начала российской спецоперации на Украине. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра иностранных дел.

https://ria.ru/20220310/peregovory-1777401419.html

белоруссия

турция

украина

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

андрей руденко, мевлют чавушоглу, белоруссия, турция, в мире, украина, россия, сергей лавров, дмитрий кулеба