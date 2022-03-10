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В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы
В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 10.03.2022
В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:24
2022-03-10T13:00
сергей лавров
в мире
россия
мевлют чавушоглу
турция
анталья (провинция)
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье, в них также принимает участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.Пока Москва и Киев смогли договориться об организации гуманитарных коридоров для гражданского населения из некоторых городов, доставке продуктов и лекарств с объявлением режима тишины, однако украинская сторона препятствует выполнению этих планов.Еще до начала переговоров и их результатов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готовиться к новым раундам переговоров ради мира.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220309/vstrecha-1777372386.html
россия
турция
анталья (провинция)
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сергей лавров, в мире, россия, мевлют чавушоглу, турция, анталья (провинция), украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, мид турции
11:24 10.03.2022 (обновлено: 13:00 10.03.2022)
 
В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы

Лавров проводит встречу с главой МИД Украины Кулебой в Анталье

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье. 10 марта 2022
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье. 10 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье. 10 марта 2022
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье, в них также принимает участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.
Пока Москва и Киев смогли договориться об организации гуманитарных коридоров для гражданского населения из некоторых городов, доставке продуктов и лекарств с объявлением режима тишины, однако украинская сторона препятствует выполнению этих планов.
Еще до начала переговоров и их результатов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готовиться к новым раундам переговоров ради мира.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Сергей ЛавровВ миреРоссияМевлют ЧавушоглуТурцияАнталья (провинция)УкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД УкраиныМИД Турции
 
 
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