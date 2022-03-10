11:24 10.03.2022 (обновлено: 13:00 10.03.2022)
В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы
Лавров проводит встречу с главой МИД Украины Кулебой в Анталье
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье. 10 марта 2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье. 10 марта 2022
АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье, в них также принимает участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.
Еще до начала переговоров и их результатов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готовиться к новым раундам переговоров ради мира.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.