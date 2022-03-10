https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777426860.html

В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы

В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 10.03.2022

В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:24

2022-03-10T11:24

2022-03-10T13:00

сергей лавров

в мире

россия

мевлют чавушоглу

турция

анталья (провинция)

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777449911_0:0:3959:2227_1920x0_80_0_0_386e946cd755bc702b5d60e684bee47b.jpg

АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье, в них также принимает участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.Пока Москва и Киев смогли договориться об организации гуманитарных коридоров для гражданского населения из некоторых городов, доставке продуктов и лекарств с объявлением режима тишины, однако украинская сторона препятствует выполнению этих планов.Еще до начала переговоров и их результатов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готовиться к новым раундам переговоров ради мира.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220309/vstrecha-1777372386.html

россия

турция

анталья (провинция)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, в мире, россия, мевлют чавушоглу, турция, анталья (провинция), украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, мид турции