https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777412645.html

Встреча глав МИД Турции, России и Украины в Анталье начнется в 11:00

Встреча глав МИД Турции, России и Украины в Анталье начнется в 11:00 - РИА Новости, 10.03.2022

Встреча глав МИД Турции, России и Украины в Анталье начнется в 11:00

Встреча глав МИД Турции, России и Украины планируется на 11:00, сообщили РИА Новости организаторы переговоров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:18

2022-03-10T10:18

2022-03-10T10:26

в мире

мевлют чавушоглу

дмитрий кулеба

сергей лавров

россия

киев

мид турции

турция

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости, Вугар Гасанов. Встреча глав МИД Турции, России и Украины планируется на 11:00, сообщили РИА Новости организаторы переговоров.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы планируются в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."Ожидается, что встреча министров иностранных дел России-Турции-Украины начнется в 11:00 (совпадает с мск). Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет пресс-конференцию в отведенном для российской делегации зале для пресс-конференций сразу после встречи",- сообщили организаторы.Как передает корреспондент, меры безопасности усилены турецкой стороной перед встречей. Как ожидается, она пройдет на полях дипломатического форума в Анталье.Ожидается, что сразу после встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба даст отдельную пресс-конференцию.Контакт глав МИД России и Украины состоится после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации.Пока России и Украине удалось договориться об организации гуманитарных коридоров для гражданского населения из ряда городов, доставки продуктов и лекарств с объявлением режима тишины, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.Еще до начала переговоров и их результатов Лаврова и Кулебы Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готовиться к новым раундам переговоров для достижения мира.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777410333.html

https://ria.ru/20220310/peregovory-1777401419.html

https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777412082.html

россия

киев

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, сергей лавров, россия, киев, мид турции, турция, владимир зеленский, вооруженные силы рф