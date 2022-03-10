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Чавушоглу встретит Лаврова и Кулебу в Анталье в 10:45
Чавушоглу встретит Лаврова и Кулебу в Анталье в 10:45 - РИА Новости, 10.03.2022
Чавушоглу встретит Лаврова и Кулебу в Анталье в 10:45
Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба прибудут на переговоры в Анталье в районе 10.45 мск, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретит их для РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:15
2022-03-10T10:21
в мире
мид украины
мид турции
дмитрий кулеба
мевлют чавушоглу
сергей лавров
россия
донецкая народная республика
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости, Вугар Гасанов. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба прибудут на переговоры в Анталье в районе 10.45 мск, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретит их для протокольной съемки, сообщили РИА Новости организаторы переговоров.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы планируются в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."Ожидается, что министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретит глав МИД России Сергея Лаврова и глав МИД Украины Дмитрия Кулебу в 10.45. Будет проведена церемония протокольной съёмки", - сообщили организаторы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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в мире, мид украины, мид турции, дмитрий кулеба, мевлют чавушоглу, сергей лавров, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
10:15 10.03.2022 (обновлено: 10:21 10.03.2022)
 
Чавушоглу встретит Лаврова и Кулебу в Анталье в 10:45

Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба прибудут на переговоры в Анталье около 10:45

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости, Вугар Гасанов. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба прибудут на переговоры в Анталье в районе 10.45 мск, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретит их для протокольной съемки, сообщили РИА Новости организаторы переговоров.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы планируются в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
"Ожидается, что министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретит глав МИД России Сергея Лаврова и глав МИД Украины Дмитрия Кулебу в 10.45. Будет проведена церемония протокольной съёмки", - сообщили организаторы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 08:41
Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу Лаврова и Кулебы
 
В миреМИД УкраиныМИД ТурцииДмитрий КулебаМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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