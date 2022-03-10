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В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу

В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу - РИА Новости, 10.03.2022

В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу

Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:07

2022-03-10T10:07

2022-03-10T16:48

в мире

сергей лавров

мевлют чавушоглу

анталья (провинция)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале."В Анталье началась встреча глав России и Турции. Формат "без галстуков", — написала она.После этого запланирована совместная встреча глав МИД России, Турции и Украины.

анталья (провинция)

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Сергей Лавров встретился с главой МИД Турции в Анталье Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции. Встреча министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье, во встрече также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. 2022-03-10T10:07 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, анталья (провинция), видео