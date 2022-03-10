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В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу
В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу - РИА Новости, 10.03.2022
В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу
Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:07
2022-03-10T10:07
2022-03-10T16:48
в мире
сергей лавров
мевлют чавушоглу
анталья (провинция)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале."В Анталье началась встреча глав России и Турции. Формат "без галстуков", — написала она.После этого запланирована совместная встреча глав МИД России, Турции и Украины.
анталья (провинция)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сергей Лавров встретился с главой МИД Турции в Анталье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции.
Встреча министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье, во встрече также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
2022-03-10T10:07
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, анталья (провинция), видео
10:07 10.03.2022 (обновлено: 16:48 10.03.2022)
В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу
В Анталье идет встреча глав МИД РФ и Турции Лаврова и Чавушоглу в формате без галстуков