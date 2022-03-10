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В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу
В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу - РИА Новости, 10.03.2022
В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу
Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:07
2022-03-10T16:48
в мире
сергей лавров
мевлют чавушоглу
анталья (провинция)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале."В Анталье началась встреча глав России и Турции. Формат "без галстуков", — написала она.После этого запланирована совместная встреча глав МИД России, Турции и Украины.
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Сергей Лавров встретился с главой МИД Турции в Анталье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции. Встреча министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье, во встрече также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, анталья (провинция), видео
В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
2022-03-10T10:07
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10:07 10.03.2022 (обновлено: 16:48 10.03.2022)
 
В Турции началась встреча Лаврова и Чавушоглу

В Анталье идет встреча глав МИД РФ и Турции Лаврова и Чавушоглу в формате без галстуков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"В Анталье началась встреча глав России и Турции. Формат "без галстуков", — написала она.
После этого запланирована совместная встреча глав МИД России, Турции и Украины.
 
В миреСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуАнталья (провинция)
 
 
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