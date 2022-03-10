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Чавушоглу провел переговоры с Кулебой до трехсторонней встречи с Лавровым
Чавушоглу провел переговоры с Кулебой до трехсторонней встречи с Лавровым - РИА Новости, 10.03.2022
Чавушоглу провел переговоры с Кулебой до трехсторонней встречи с Лавровым
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой до трехсторонней встречи глав МИД Турции, России и... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:00
2022-03-10T10:00
2022-03-10T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
украина
россия
мевлют чавушоглу
дмитрий кулеба
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой до трехсторонней встречи глав МИД Турции, России и Украины в Анталье.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы планируются в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, украина, россия, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, сергей лавров
10:00 10.03.2022 (обновлено: 10:18 10.03.2022)
Чавушоглу провел переговоры с Кулебой до трехсторонней встречи с Лавровым
Чавушоглу провел переговоры с Кулебой перед их трехсторонней встречей с Лавровым