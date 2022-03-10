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В ВОЗ сравнили последствия кризиса на Украине со всадником Апокалипсиса
В ВОЗ сравнили последствия кризиса на Украине со всадником Апокалипсиса - РИА Новости, 10.03.2022
В ВОЗ сравнили последствия кризиса на Украине со всадником Апокалипсиса
Кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций, "одним из четырех всадников Апокалипсиса", заявил в четверг директор программы Всемирной организации... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:50
2022-03-10T15:28
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украина
в мире
европа
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ЖЕНЕВА, 10 мар - РИА Новости. Кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций, "одним из четырех всадников Апокалипсиса", заявил в четверг директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан."Нехватка еды, люди перемещаются. Мы видели подобное в регионе Африканского Рога. Трагически, инфекционные заболевания всегда ассоциировались с одним из четырех всадников Апокалипсиса. А инфекционные заболевания и конфликты тесно взаимосязаны. Так что сюрприза здесь не должно быть", - сказал он на пресс-конференции.По его словам, шокирующим для людей может быть только то, что все происходит в Европе, где было приложено много усилий по искоренению заразных заболеваний.Однако подобные ситуации происходят постоянно во всех регионах мира, где есть конфликты, проходят наводнения, цунами или другие разрушительные климатические бедствия, подчеркнул Райан."Те картины, которые сейчас наблюдают люди, мы видели на протяжении десятков лет по всему миру. Реальность такова, что условия, которые мы видим на Украине, являются идеальными для распространения заразных болезней. Неважно, COVID-19 это или полиомиелит, корь или холера", - сказал он.По словам представителя ВОЗ, кризис в области здравоохранения на Украине становится только хуже. При этом многие больницы в городах заброшены, так как у властей нет возможности поддерживать их инфраструктуру, обеспечивать электричеством и топливом."Я бы сказал, что мы сейчас пытаемся забинтовать смертельную рану. И я думаю, что мир должен открыть глаза на это. Медицинские работники, которые сейчас на Украине, и те, кто работает на линии фронта, исключительно храбрые люди, и мы будем делать все, что в наших силах, чтобы поддержать их", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776906774.html
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воз, украина, в мире, европа, здоровье - общество
14:50 10.03.2022 (обновлено: 15:28 10.03.2022)
 
В ВОЗ сравнили последствия кризиса на Украине со всадником Апокалипсиса

В ВОЗ предупредили, что кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
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ЖЕНЕВА, 10 мар - РИА Новости. Кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций, "одним из четырех всадников Апокалипсиса", заявил в четверг директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
"Нехватка еды, люди перемещаются. Мы видели подобное в регионе Африканского Рога. Трагически, инфекционные заболевания всегда ассоциировались с одним из четырех всадников Апокалипсиса. А инфекционные заболевания и конфликты тесно взаимосязаны. Так что сюрприза здесь не должно быть", - сказал он на пресс-конференции.
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По его словам, шокирующим для людей может быть только то, что все происходит в Европе, где было приложено много усилий по искоренению заразных заболеваний.
Однако подобные ситуации происходят постоянно во всех регионах мира, где есть конфликты, проходят наводнения, цунами или другие разрушительные климатические бедствия, подчеркнул Райан.
"Те картины, которые сейчас наблюдают люди, мы видели на протяжении десятков лет по всему миру. Реальность такова, что условия, которые мы видим на Украине, являются идеальными для распространения заразных болезней. Неважно, COVID-19 это или полиомиелит, корь или холера", - сказал он.
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По словам представителя ВОЗ, кризис в области здравоохранения на Украине становится только хуже. При этом многие больницы в городах заброшены, так как у властей нет возможности поддерживать их инфраструктуру, обеспечивать электричеством и топливом.
"Я бы сказал, что мы сейчас пытаемся забинтовать смертельную рану. И я думаю, что мир должен открыть глаза на это. Медицинские работники, которые сейчас на Украине, и те, кто работает на линии фронта, исключительно храбрые люди, и мы будем делать все, что в наших силах, чтобы поддержать их", - подчеркнул эксперт.
 
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