https://ria.ru/20220310/voyna-1777464702.html
Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны
Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:55
2022-03-10T13:55
2022-03-10T15:38
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
мид украины
дмитрий кулеба
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет."Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20220310/neft-1777460062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мид украины, дмитрий кулеба
13:55 10.03.2022 (обновлено: 15:38 10.03.2022)
Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны
Глава МИД Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны