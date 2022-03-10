https://ria.ru/20220310/voyna-1777464702.html

Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны

Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:55

2022-03-10T13:55

2022-03-10T15:38

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

мид украины

дмитрий кулеба

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет."Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20220310/neft-1777460062.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мид украины, дмитрий кулеба