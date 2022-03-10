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Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны
Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:55
2022-03-10T15:38
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
мид украины
дмитрий кулеба
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет."Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мид украины, дмитрий кулеба
13:55 10.03.2022 (обновлено: 15:38 10.03.2022)
 
Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны

Глава МИД Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет.
"Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаМИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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