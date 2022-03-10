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Боррель призвал избегать эскалации и вступления в прямую войну с Россией
Боррель призвал избегать эскалации и вступления в прямую войну с Россией - РИА Новости, 10.03.2022
Боррель призвал избегать эскалации и вступления в прямую войну с Россией
Нужно помогать Украине, но необходимо избегать эскалации и вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае начнется Третья мировая война, заявил глава... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:28
2022-03-10T10:28
2022-03-10T10:58
жозеп боррель
в мире
евросоюз
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Нужно помогать Украине, но необходимо избегать эскалации и вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае начнется Третья мировая война, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Одно здесь ясно: нужно помогать Украине сколько возможно, но нужно избегать эскалации войны. Нужно избегать того, чтобы война перекинулась на другие страны, вступать в войну с Россией. Это будет Третья мировая война", - сказал Боррель в интервью французскому радио France Info.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/voyna-1777407199.html
https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жозеп боррель, в мире, евросоюз, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:28 10.03.2022 (обновлено: 10:58 10.03.2022)
Боррель призвал избегать эскалации и вступления в прямую войну с Россией
Глава евродипломатии Боррель: вступление в войну с Россией приведет к Третьей мировой