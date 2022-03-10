https://ria.ru/20220310/voyna-1777407199.html

Началась новая мировая война. Так считает Венесуэла

Новая мировая война уже началась, заявил Мадуро - РИА Новости, 10.03.2022

Началась новая мировая война. Так считает Венесуэла

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале новой мировой войны, которая сейчас носит экономический характер, передает телеканал TeleSUR. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:32

2022-03-10T09:32

2022-03-10T13:07

в мире

венесуэла

николас мадуро

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале новой мировой войны, которая сейчас носит экономический характер, передает телеканал TeleSUR.По мнению Мадуро, эта война может перейти из экономической фазы в реальное вооруженное противостояние с риском применения ядерного оружия."Я был одним из тех, кто изначально не исключал возможности появления у Украины ОМУ, направленного в сторону России. В мире существует реальная опасность ядерной войны. Венесуэла призывает мировое сообщество проявить сознательность", — заключил глава государства.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220310/prestupleniya-1777393392.html

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

венесуэла

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, венесуэла, николас мадуро, украина, россия