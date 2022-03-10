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Началась новая мировая война. Так считает Венесуэла
Новая мировая война уже началась, заявил Мадуро - РИА Новости, 10.03.2022
Началась новая мировая война. Так считает Венесуэла
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале новой мировой войны, которая сейчас носит экономический характер, передает телеканал TeleSUR. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:32
2022-03-10T13:07
в мире
венесуэла
николас мадуро
украина
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале новой мировой войны, которая сейчас носит экономический характер, передает телеканал TeleSUR.По мнению Мадуро, эта война может перейти из экономической фазы в реальное вооруженное противостояние с риском применения ядерного оружия."Я был одним из тех, кто изначально не исключал возможности появления у Украины ОМУ, направленного в сторону России. В мире существует реальная опасность ядерной войны. Венесуэла призывает мировое сообщество проявить сознательность", — заключил глава государства.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220310/prestupleniya-1777393392.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро, украина, россия
09:32 10.03.2022 (обновлено: 13:07 10.03.2022)
 
Новая мировая война уже началась, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Мадуро объявил о новой мировой войне, которая рискует стать ядерной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале новой мировой войны, которая сейчас носит экономический характер, передает телеканал TeleSUR.
"Она направлена на то, чтобы задушить целые страны и регионы, спровоцировав нестабильность в поставках сырья, продуктов питания и энергоносителей", — пояснил он.
По мнению Мадуро, эта война может перейти из экономической фазы в реальное вооруженное противостояние с риском применения ядерного оружия.
"Я был одним из тех, кто изначально не исключал возможности появления у Украины ОМУ, направленного в сторону России. В мире существует реальная опасность ядерной войны. Венесуэла призывает мировое сообщество проявить сознательность", — заключил глава государства.
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После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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