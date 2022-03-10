https://ria.ru/20220310/vorobev-1777515201.html

Андрей Воробьев проверил ход строительства детсада и школы в Красногорске

Андрей Воробьев проверил ход строительства детсада и школы в Красногорске - РИА Новости, 10.03.2022

Андрей Воробьев проверил ход строительства детсада и школы в Красногорске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада и школы в красногорском ЖК "Большое Путилково", где уже сдано 10 жилых домов, а... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:05

2022-03-10T17:05

2022-03-10T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада и школы в красногорском ЖК "Большое Путилково", где уже сдано 10 жилых домов, а до 2032 года будут обеспечены жильем около 37 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства."В ЖК "Большое Путилково" досрочно, всего за 10 месяцев, построен детсад, на подходе - еще один, а также школа. Мы хотим, чтобы детсады Подмосковья работали как первая ступень образования, развивали малышей, готовили к школе", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Детский сад для 250 воспитанников, строящийся за счет инвестора, может открыться уже в конце апреля. Здесь будут работать 11 групп для малышей от 1,5 до 7 лет. В дошкольном учреждении оборудовали комнаты для творческих занятий, музыкальный и физкультурный залы, спальни, игровые комнаты, а также кабинеты медработника, психолога и логопеда.Школа, также строящаяся за счет инвестора, рассчитана на 1250 детей. Строительная готовность здания – 60%, плановый строк сдачи в эксплуатацию - декабрь 2022 года. Помещения начальной школы расположатся в отдельном блоке. Для групп продленного дня оборудуют спальни-игровые. Ученикам средней и старшей школ будут доступны специализированные кабинеты, лаборатории, мастерские, читальный зал с медиатекой и 2 спортзала.В общей сложности в ЖК "Большое Путилково" предусмотрено строительство 10 детских садов, четырех школ, поликлиники на 660 посещений с подстанцией скорой помощи, ФОКа с бассейном и тренировочным полем, автостоянки и 5 многоуровневых паркингов.Всего в Подмосковье в 2022 году планируют открыть 20 новых школ, 23 детских сада и 50 "палисадиков", напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220310/biznes-1777493388.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев