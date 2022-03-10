https://ria.ru/20220310/voda-1777402529.html

Вода по Северо-Крымскому каналу самотеком дошла до Джанкоя

Вода по Северо-Крымскому каналу самотеком дошла до Джанкоя - РИА Новости, 10.03.2022

Вода по Северо-Крымскому каналу самотеком дошла до Джанкоя

Вода по Северо-Крымскому каналу c Украины самотеком дошла до Джанкоя и продолжает поступать, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:55

2022-03-10T08:55

2022-03-10T08:55

игорь конашенков

владимир путин

донецкая народная республика

херсонская область

россия

вооруженные силы рф

здоровье - общество

признание днр и лнр в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Вода по Северо-Крымскому каналу c Украины самотеком дошла до Джанкоя и продолжает поступать, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона, курирующий северные районы полуострова, Михаил Шеремет.Ранее сообщалось о появлении воды возле города Армянска в русле Северо-Крымского канала. Город расположен в приграничной с Херсонской областью зоне Украины. Вода пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы, шлюзы для подачи воды на полуостров на украинской территории не открывались. Работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются, подача воды в Крым произойдет после их завершения. Заходит канал в Крым около Армянска и заканчивается на востоке полуострова, немного не доходя до Керченского водохранилища. Джанкой является третьи крупным городом на севере Крыма, после Армянска и Красноперекопска, рядом с которым проходит канал."Вода уже по каналу самотеком дошла до Джанкоя. Впервые за последние восемь лет сюда пришла вода", - сказал Шеремет агентству.По его словам, пока шлюзы в Херсонской области Украины для системной подачи днепровской воды в канал не открывались.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220227/krym-1775119286.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/krym-1777401281.html

донецкая народная республика

херсонская область

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, херсонская область , россия, вооруженные силы рф, здоровье - общество, признание днр и лнр в россии