19:55 10.03.2022 (обновлено: 19:56 10.03.2022)
Ежедневная аудитория "Вконтакте" выросла на 300 тысяч человек
Ежедневная аудитория "Вконтакте" за две недели выросла на 300 тысяч человек
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ежедневная аудитория социальной сети "Вконтакте" увеличилась за две недели на 300 тысяч человек, а число загрузок вертикальных видео в ее сервисе "Клипы" за это же период выросло вдвое, говорится в сообщении компании.
"За последние две недели ежедневная аудитория "ВКонтакте" выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%", - говорится в сообщении. Там же поясняется, что для сравнения были проанализированы показатели за 22 февраля и 8 марта текущего года.
Компания также отмечает резкий рост в разных сегментах видеоконтента на платформе - на 40% за две недели выросло число просмотров видео в социальной сети, вдвое - число загрузок коротких вертикальных видео в сервисе "Клипы". Согласно релизу, 8 марта социальная сеть достигла отметок в 1,8 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки.
В начале марта компания сообщала, что ежемесячная аудитория "Вконтакте" составляет 72,5 миллиона пользователей, а дневная достигает 47 миллионов.
На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого - в воскресенье - китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).