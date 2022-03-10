https://ria.ru/20220310/vkontakte-1777552096.html

Ежедневная аудитория "Вконтакте" выросла на 300 тысяч человек

Ежедневная аудитория "Вконтакте" выросла на 300 тысяч человек - РИА Новости, 10.03.2022

Ежедневная аудитория "Вконтакте" выросла на 300 тысяч человек

Ежедневная аудитория социальной сети "Вконтакте" увеличилась за две недели на 300 тысяч человек, а число загрузок вертикальных видео в ее сервисе "Клипы" за это РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:55

2022-03-10T19:55

2022-03-10T19:56

общество

технологии

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вконтакте

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социальные сети

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ежедневная аудитория социальной сети "Вконтакте" увеличилась за две недели на 300 тысяч человек, а число загрузок вертикальных видео в ее сервисе "Клипы" за это же период выросло вдвое, говорится в сообщении компании."За последние две недели ежедневная аудитория "ВКонтакте" выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%", - говорится в сообщении. Там же поясняется, что для сравнения были проанализированы показатели за 22 февраля и 8 марта текущего года.Компания также отмечает резкий рост в разных сегментах видеоконтента на платформе - на 40% за две недели выросло число просмотров видео в социальной сети, вдвое - число загрузок коротких вертикальных видео в сервисе "Клипы". Согласно релизу, 8 марта социальная сеть достигла отметок в 1,8 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки.В начале марта компания сообщала, что ежемесячная аудитория "Вконтакте" составляет 72,5 миллиона пользователей, а дневная достигает 47 миллионов.На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого - в воскресенье - китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).

https://ria.ru/20220309/vkontakte-1777347267.html

https://ria.ru/20220310/dannye-1777395505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, соцсети, социальные сети, новости компаний - экономика