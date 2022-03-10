https://ria.ru/20220310/vklad-1777388420.html

Эксперт призвала не рассматривать банковский вклад как источник дохода

Эксперт призвала не рассматривать банковский вклад как источник дохода - РИА Новости, 10.03.2022

Эксперт призвала не рассматривать банковский вклад как источник дохода

Банковский депозит не стоит рассматривать в качестве источника дополнительного дохода в РФ, это лишь способ защитить сбережения от инфляции, поэтому, выбирая... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T02:19

2022-03-10T02:19

2022-03-10T02:19

экономика

россия

в мире

ольга дайнеко

центральный банк рф (цб рф)

общество

москва

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Банковский депозит не стоит рассматривать в качестве источника дополнительного дохода в РФ, это лишь способ защитить сбережения от инфляции, поэтому, выбирая банк для вклада, стоит обращать внимание не столько на обещанные проценты, сколько на надежность кредитной организации и дополнительные условия договора, заявила РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.Перед заключением договора, по ее словам, нужно обратить внимание на дополнительные условия, например, на наличие капитализации. "Вклад с капитализацией при прочих равных выгоднее обычного. Чем короче периоды капитализации, тем доходнее вклад", — сказала Дайнеко."Сравнивая предложения разных банков, обратите внимание, не навязывает ли банк дополнительные услуги в договоре. Если да, узнайте, можете ли вы от них отказаться. Поинтересуйтесь сборами и платежами за обслуживание дебетовой карты, которая может предлагаться в комплекте с депозитом. Выясните, потребуется ли оплата за выпуск пластиковой карты, сколько стоит ее годовое или ежемесячное обслуживание, какие комиссии будут взиматься за снятие наличных в сторонних банкоматах", – советует эксперт.Банк России принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых. После этого российские банки подняли процентные ставки по рублевым и валютным вкладам для физических лиц. Банки предлагают от 16 до 24% годовых по рублевым вкладам и от 4 до 8% по валютным: размер ставки в целом зависит от суммы, размещенной на вкладе, срока хранения денег, а также от возможности снятия и пополнения средств на счете.При этом эксперт обратила внимание, что самые высокие ставки сейчас по коротким вкладам на срок до 180 дней. "Для сравнения – ставка по депозитам на год и более обычно ниже на 6-8%. Поэтому до того, как оформить вклад, обязательно продумайте, когда вам могут понадобиться деньги, собираетесь ли вы наращивать свой депозит или нет", — заключила она.

https://ria.ru/20220309/valyuta-1777206829.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, в мире, ольга дайнеко, центральный банк рф (цб рф), общество, москва