https://ria.ru/20220310/vklad-1777383819.html

Россиянам объяснили, что будет с валютными вкладами

Россиянам объяснили, что будет с валютными вкладами - РИА Новости, 10.03.2022

Россиянам объяснили, что будет с валютными вкладами

Для россиян вклады под восемь процентов годовых в валюте — давно забытая реальность: такого не было с 2015 года. Поэтому можно ожидать, что на них будет... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T03:15

2022-03-10T03:15

2022-03-10T03:15

николай переславский

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Для россиян вклады под восемь процентов годовых в валюте — давно забытая реальность: такого не было с 2015 года. Поэтому можно ожидать, что на них будет определенный спрос, но вряд ли речь пойдет о больших деньгах. Не исключено, что те, у кого есть существенные суммы в валюте, будут класть их в несколько разных банков, чтобы спокойно получить по истечении срока договора, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его мнению, ограничения на продажу валюты, введенные ЦБ РФ, свидетельствуют о том, что регулятор не был до конца готов к такому развитию ситуации, и испытывает определенные проблемы с валютной наличностью.Он высказал мнение, что банки способны удовлетворить спрос на валюту, если речь идет о покупке долларов и евро на валютные счета. “Если речь о выдаче наличных, то здесь уже начались проблемы — банки сейчас не продают валюту гражданам, согласно предписанию ЦБ", — напомнил эксперт.

https://ria.ru/20220308/rubl-1777100157.html

россия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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Никита Брыкин

николай переславский, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)