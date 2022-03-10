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Россиянам объяснили, что будет с валютными вкладами
Россиянам объяснили, что будет с валютными вкладами - РИА Новости, 10.03.2022
Россиянам объяснили, что будет с валютными вкладами
Для россиян вклады под восемь процентов годовых в валюте — давно забытая реальность: такого не было с 2015 года. Поэтому можно ожидать, что на них будет... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T03:15
2022-03-10T03:15
николай переславский
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Для россиян вклады под восемь процентов годовых в валюте — давно забытая реальность: такого не было с 2015 года. Поэтому можно ожидать, что на них будет определенный спрос, но вряд ли речь пойдет о больших деньгах. Не исключено, что те, у кого есть существенные суммы в валюте, будут класть их в несколько разных банков, чтобы спокойно получить по истечении срока договора, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его мнению, ограничения на продажу валюты, введенные ЦБ РФ, свидетельствуют о том, что регулятор не был до конца готов к такому развитию ситуации, и испытывает определенные проблемы с валютной наличностью.Он высказал мнение, что банки способны удовлетворить спрос на валюту, если речь идет о покупке долларов и евро на валютные счета. “Если речь о выдаче наличных, то здесь уже начались проблемы — банки сейчас не продают валюту гражданам, согласно предписанию ЦБ", — напомнил эксперт.
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николай переславский, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
03:15 10.03.2022
 
Россиянам объяснили, что будет с валютными вкладами

Эксперт Переславский: банки удовлетворят спрос на валюту при покупке долларов на счета

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Для россиян вклады под восемь процентов годовых в валюте — давно забытая реальность: такого не было с 2015 года. Поэтому можно ожидать, что на них будет определенный спрос, но вряд ли речь пойдет о больших деньгах. Не исключено, что те, у кого есть существенные суммы в валюте, будут класть их в несколько разных банков, чтобы спокойно получить по истечении срока договора, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По его мнению, ограничения на продажу валюты, введенные ЦБ РФ, свидетельствуют о том, что регулятор не был до конца готов к такому развитию ситуации, и испытывает определенные проблемы с валютной наличностью.
Он высказал мнение, что банки способны удовлетворить спрос на валюту, если речь идет о покупке долларов и евро на валютные счета.
“Если речь о выдаче наличных, то здесь уже начались проблемы — банки сейчас не продают валюту гражданам, согласно предписанию ЦБ", — напомнил эксперт.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 02:15
Эксперт рассказал о динамике рубля к различным валютам
 
Николай ПереславскийЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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