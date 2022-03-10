https://ria.ru/20220310/vizit-1777414477.html
Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию
Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию - РИА Новости, 10.03.2022
Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию
Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:28
2022-03-10T10:28
2022-03-10T10:35
дмитрий песков
никол пашинян
в мире
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что Пашинян приедет в Россию 9 апреля."Визит готовится", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220221/priglashenie-1774149766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, никол пашинян, в мире, россия
10:28 10.03.2022 (обновлено: 10:35 10.03.2022)
Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию
Пресс-секретарь Песков: визит Пашиняна в Россию готовится