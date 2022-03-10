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Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию
Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию - РИА Новости, 10.03.2022
Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию
Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:28
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дмитрий песков
никол пашинян
в мире
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что Пашинян приедет в Россию 9 апреля."Визит готовится", - сказал Песков.
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дмитрий песков, никол пашинян, в мире, россия
10:28 10.03.2022 (обновлено: 10:35 10.03.2022)
 
Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию

Пресс-секретарь Песков: визит Пашиняна в Россию готовится

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пашинян приедет в Россию 9 апреля.
"Визит готовится", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом
 
Дмитрий ПесковНикол ПашинянВ миреРоссия
 
 
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