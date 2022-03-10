https://ria.ru/20220310/vizit-1777414477.html

Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию

Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию - РИА Новости, 10.03.2022

Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Россию

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:28

2022-03-10T10:28

2022-03-10T10:35

дмитрий песков

никол пашинян

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754260453_0:122:3047:1836_1920x0_80_0_0_15921915abfa94f2342858f4984721dc.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что Пашинян приедет в Россию 9 апреля."Визит готовится", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220221/priglashenie-1774149766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, никол пашинян, в мире, россия