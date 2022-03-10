https://ria.ru/20220310/viza-1777427391.html

АТОР: процедура оформления виз в страны ЕС стала более сложной и дорогой

АТОР: процедура оформления виз в страны ЕС стала более сложной и дорогой - РИА Новости, 10.03.2022

АТОР: процедура оформления виз в страны ЕС стала более сложной и дорогой

Процедура оформления туристических и деловых виз в страны ЕС стала более сложной и дорогой, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:39

2022-03-10T12:39

2022-03-10T12:39

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россия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Процедура оформления туристических и деловых виз в страны ЕС стала более сложной и дорогой, сообщает АТОР.По словам экспертов, несмотря на приостановку авиасообщения с Евросоюзом, о прекращении приема документов заявили пока что не все страны-участницы, однако работа дипмиссий и визовых центров изменилась.Венгрия, например, с 4 марта перестала принимать заявления в центрах Казани, Самары и Уфы. Однако возможность получить визу осталась: для этого нужно обратиться в Генеральное консульство в Казани по предварительной записи.С 9 марта о приостановке приема документов по всей России сообщила Норвегия, сославшись на технические проблемы. Однако в дипмиссии уточнили, что все ранее поданные заявки будут обработаны в штатном режиме. За строчными визами россиянам порекомендовали обращаться в посольство страны в столице.Выдачей чешских виз тоже теперь занимается консульский отдел посольства страны в Москве, правда, туристические разрешения на въезд Чехия больше не выдает. Генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге закрыты, а визовые центры принимают только заявления с гуманитарной целью поездки, а также от иностранных граждан.Некоторые страны в качестве санкционной меры усложнили правила приема документов на деловые визы. Упрощенный режим с РФ приостановили Бельгия, Исландия, Дания, Нидерланды и Хорватия.В визовом центре Нидерландов подчеркнули, что консульский сбор для простых граждан России остается прежним (35 евро), поскольку обычные заявители "не подвержены влиянию санкций". А вот тем, кто оформляет бизнес-визу, придется заплатить 80 евро. Также о повышении суммы сбора объявили Словения и Италия.

https://ria.ru/20220310/katar-1777309156.html

https://ria.ru/20220305/turisty-1776664160.html

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

норвегия, россия, италия, евросоюз, чехия, венгрия, словения, исландия, бельгия, дания, нидерланды, хорватия, виза, шенгенская зона, новости - туризм, туризм, туристы