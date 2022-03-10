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Украина сотрудничала с ФРГ в изучении опасных вирусов, заявило Минобороны
Украина сотрудничала с ФРГ в изучении опасных вирусов, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2022
Украина сотрудничала с ФРГ в изучении опасных вирусов, заявило Минобороны
Украина и Германия сотрудничали в сфере изучения опасных вирусов, в том числе лихорадки Денге, следует из документов, обнародованных в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:55
2022-03-10T16:56
в мире
украина
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина и Германия сотрудничали в сфере изучения опасных вирусов, в том числе лихорадки Денге, следует из документов, обнародованных в четверг Минобороны РФ."В период с 30 августа по 12 сентября 2021 года на Украине ожидается визит специалистов Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта (Гамбург, Германия): Доктора Петры Эммерих и лабораторного специалиста Рональда фон Позеля в рамках сотрудничества относительно улучшения эпидемиологического надзора за вирусными особо опасными инфекциями, а именно лихорадками Денге, Чикунгунья, Западного Нила, Узуту", - следует из документа, подписанного исполняющей обязанности гендиректора Центра общественного здоровья минздрава Украины.Согласно материалу, украинский и немецкий институты сотрудничали в период с 2016 по 2021 годы.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777504660.html
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в мире, украина, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:55 10.03.2022 (обновлено: 16:56 10.03.2022)
 
Украина сотрудничала с ФРГ в изучении опасных вирусов, заявило Минобороны

Минобороны заявило, что Украина сотрудничала с Германией в изучении опасных вирусов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лабораторные исследования
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина и Германия сотрудничали в сфере изучения опасных вирусов, в том числе лихорадки Денге, следует из документов, обнародованных в четверг Минобороны РФ.
"В период с 30 августа по 12 сентября 2021 года на Украине ожидается визит специалистов Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта (Гамбург, Германия): Доктора Петры Эммерих и лабораторного специалиста Рональда фон Позеля в рамках сотрудничества относительно улучшения эпидемиологического надзора за вирусными особо опасными инфекциями, а именно лихорадками Денге, Чикунгунья, Западного Нила, Узуту", - следует из документа, подписанного исполняющей обязанности гендиректора Центра общественного здоровья минздрава Украины.
Согласно материалу, украинский и немецкий институты сотрудничали в период с 2016 по 2021 годы.
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В миреУкраинаГерманияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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