https://ria.ru/20220310/virusy-1777512112.html

Украина сотрудничала с ФРГ в изучении опасных вирусов, заявило Минобороны

Украина сотрудничала с ФРГ в изучении опасных вирусов, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2022

Украина сотрудничала с ФРГ в изучении опасных вирусов, заявило Минобороны

Украина и Германия сотрудничали в сфере изучения опасных вирусов, в том числе лихорадки Денге, следует из документов, обнародованных в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:55

2022-03-10T16:55

2022-03-10T16:56

в мире

украина

германия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина и Германия сотрудничали в сфере изучения опасных вирусов, в том числе лихорадки Денге, следует из документов, обнародованных в четверг Минобороны РФ."В период с 30 августа по 12 сентября 2021 года на Украине ожидается визит специалистов Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта (Гамбург, Германия): Доктора Петры Эммерих и лабораторного специалиста Рональда фон Позеля в рамках сотрудничества относительно улучшения эпидемиологического надзора за вирусными особо опасными инфекциями, а именно лихорадками Денге, Чикунгунья, Западного Нила, Узуту", - следует из документа, подписанного исполняющей обязанности гендиректора Центра общественного здоровья минздрава Украины.Согласно материалу, украинский и немецкий институты сотрудничали в период с 2016 по 2021 годы.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777504660.html

украина

германия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)